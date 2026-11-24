Invitată în platoul CANCAN PE INSULĂ, Florina Grozavu a vorbit în premieră despre meseria pe care Eduard o avea înainte de a deveni pilot și, ulterior, ispită la Insula Iubirii. Aceasta a dezvăluit că îl cunoaște de aproape 10 ani, dintr-o altă ipostază.

Atât Florina Grozavu, cât și fosta ispită Tina Ulmeanu au dezvăluit că s-au întâlnit cu Eduard și Claudia la diferite evenimente, unde cei doi se afișau împreună. Tina a comentat și declarația de dragoste făcută de Eduard în emisiune, spunând, din propria experiență de fostă ispită, că în „fișa postului” nu intră declarațiile de tipul te iubesc. Aceatsa consideră că Eduard a depășit puțin limita rolului. (VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI)

„Este o chestie din asta de love bombing. Domnul pilot mi se pare prea mult”

Comportamentul lui Eduard față de Claudia este unul de tipul „love bombing”. Fosta ispită consideră că declarațiile intense de iubire și idealizarea Claudiei, într-un timp atât de scurt, ridică semne de întrebare.

CANCAN: Să trecem la Eduard și Claudia.

Tina Ulmeanu: Uuuh, îmi place de Claudia, da! Domnul pilot mi se pare prea mult. Ok, înțeleg că ești în postul ăla de ispită, dar nu poți să spui „te iubesc”. Ca ispită să spui „te iubesc”? Am fost ispită, nu? Asta nu este în fișa noastră de post.

Florina Grozavu: S-a depășit pe el.

Tina Ulmeanu: Cred că este doar foarte atras de ea, dar cred că o să-mi dați dreptate. Este o chestie din asta de love bombing. Adică, te iubesc, te divinizez, ești pusă pe un piedestal într-o perioadă în care eu mă apropii de tine ca să-ți demonstrez că tu nu ești fericită în relația pe care o ai, dar pe care nici măcar nu ai încheiat-o, iar eu tind să-ți spun, ca ispită, că te iubesc. E mult pentru creierul meu, nu pot procesa asta. Și mi-a plăcut și răspunsul ei.

Florina Grozavu: Și-a făcut treaba de ispită.

Tina Ulmeanu: Dacă, până la urmă, a simțit el că ea avea nevoie să audă un „te iubesc”, a spus-o, până la urmă. Le stă și bine împreună. Putem da spoilere? M-am întâlnit cu ei pe la evenimente. Sunt împreună.

CANCAN: Pilotul cu Claudia erau împreună?

Tina Ulmeanu: Da. Și Mocănița cu Andrușca.

Florina Grozavu: Eu îi cunosc, de fapt, de mult timp. Ea a fost clienta mea pentru buze și sprâncene, Claudia, de 2-3 ani de zile. Și pe el îl știu de foarte mulți ani. Acum, nu știu, 8-9 ani, poate 10. De când dansa la Bellagio. A fost animator. Și dansa acolo. Dansa frumos. După aceea, s-a orientat spre cariera asta foarte sexy.

CANCAN: Deci ți-a plăcut cum arăta, nu?

Florina Grozavu: Era copil, da. Dat cu ulei, așa drăguț, pe scenă. Sunt frumoși, dar să-mi vină mie să-mi spună unul despre care știu clar că este plătit să fie ispită…ca mă iubește…

CANCAN: Poate l-a luat și pe el valul.

Florina Grozavu: Da, mă, dar tu vii de mână cu cineva. Nu te gândești? Dacă tot te gândești la ăla, că și el este om, nu te gândești și la cel cu care ai venit de mână, că și el este om?

Tina Ulmeanu: Da, sunt mai mulți factori. Poate vrei să te răzbuni pe cel cu care ai venit de mână și să-i spui: „Vezi? Dacă nu știi ce ai avut, pierzi. Ia uite, mă, câți bărbați mă vor!” Da, sunt clinciurile lor acolo.

Florina Grozavu: Ea este o tipă care își câștigă singură banii. M-am întâlnit cu ea la o nuntă și o urmăresc și pe Instagram. Știu că își face zilele de naștere de parcă ai fi la nuntă, cu foarte mulți invitați și cântăreți. Adică, ea pare oricum o tipă sigură pe ea, puternică și independentă. Dar, ca și mine, pentru că așa eram și eu și așa sunt în continuare, cred că fiecare dintre noi, când suntem independente, avem lecția aia cu narcisistul. Unul cu care, deși ești într-o relație, nu ești mai bine împreună cu el decât atunci când ești singură. Ești la fel.

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