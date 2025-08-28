Cum au fost surprinși Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii, înainte de marea finală. Acum totul e clar!

Maria și Marius Avram au acceptat provocarea de pe Insula iubirii și au decis să își testeze căsnicia, dar și propriile limite. ”Îmbătați” de farmecele Thailandei (dar și cele ale ispitelor) cei doi au picat rând pe rând testul. Ei bine, înainte de marea finală, cei doi au fost surprinși împreună, semn că apele s-au liniștit și au reușit să treacă peste infidelitățile de pe insulă.

Maria și Marius Avram au acceptat să se supună celui mai dur test al fidelității. Având o relație de 11 ani și fiind căsătoriți de 6 ani, în doar câteva săptămâni, cuplul a reușit să pice în ispită. Maria s-a lăsat vrăjită de ispita Cătălin Brînză, în timp ce soțul ei a cedat în fața presiunilor făcute de ispita Oana Monea.

Maria și Marius Avram au rămas împreună

Potrivit surselor CANCAN.RO, Marius și Maria au decis să plece separat de la Insula iubirii. Maria avea în plan să se întoarcă imediat la Craiova, dar Marius nu îşi dorea acest lucru. Gândul lui era doar la Oana Monea. Astfel, sub pretextul că şi-ar dori să stea câteva zile în Bucureşti să se reculeagă, bărbatul a refuzat să se întoarcă acasă cu soţia. A așteptat ca avionul ispitelor să aterizeze, apoi a plecat alături de Oana la Constanța – vezi AICI detalii.

Ei bine, se pare că lucrurile au revenit la normal în familia Avram. Ispitit și abandonat, Marius s-a întors acasă la soția lui și au îngropat securea războiului. Recent, fanii emisiunii i-au surprins pe cei doi într-un aeroport.

Maria și Marius se pregăteau să își ia zborul spre România după ce au petrecut câteva zile de relaxare într-o vacanță în străinătate. Din păcate, apariția celor doi nu a fost de bun augur pentru fanul care i-a filmat. Având dovada clară că cei doi au rămas împreună după terminarea filmărilor din Thailanda, acesta a încrăcat imaginile pe o rețea de socializarea și a scris în dreptul lor:

”Acm când aștepți cu nerăbdare finala și apar indivizii ăștia 2 și strică suspansul”, a scris cel care i-a filmat pe Maria și Marius.

Când are loc finala Insula iubirii 2025

Cu pași mici, dar siguri Insula iubirii se apropie de final. Cele 5 cupluri din Thailanda au participat la cel mai dur test al fidelității, dar și la una dintre cele mai provocatoare experiențe din viețile lor. Telesepctatorii și fanii emisiunii așteaptă cu sufletele la gură bofire-ul final, atunci când cuplurile decid dacă rămân sau nu împreună. Finala sezonului 9 de la Inusla iubirii este programată să aibă loc pe 1, 2 și 3 septembrie la Antena 1.

