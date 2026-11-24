Paula Seling a dezvăluit că a reușit să slăbească 12 kilograme în urma unor schimbări importante în stilul de viață. Artista a explicat ce obiceiuri și-a schimbat, la ce alimente a renunțat și cum reușește să își păstreze disciplina alimentară chiar și în perioada aglomerată în care se pregătește pentru turneul „Magia Crăciunului”.

Cântăreața spune că rezultatele au venit după o atenție mai mare acordată alimentației și organizării zilnice. În procesul de transformare, Paula Seling a colaborat cu un nutriționist și a apelat la tratamente corporale, iar cele 12 kilograme pierdute reprezintă doar o etapă în atingerea obiectivului pe care și l-a propus.

Cum a reușit Paula Seling să slăbească 12 kilograme

Artista a povestit că și-a reorganizat complet mesele și că a învățat să facă alegeri alimentare mai sănătoase, notează Click!. Printre produsele la care a renunțat se numără și cele de patiserie, pe care le consideră unele dintre cele mai mari tentații.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Paula Seling a vorbit despre progresul obținut și despre starea de bine pe care o resimte după schimbările făcute.

„De o vreme sunt suspect de fericită, iar rezultatele se văd: 12 kilograme în minus! Și nu ne oprim aici. Mergem împreună către cea mai frumoasă, sănătoasă și armonioasă formă a mea.”

Cântăreața a explicat că sfaturile primite de la nutriționista sa o ajută să rămână motivată și să evite alimentele care nu se încadrează în planul său alimentar.

„Am ajuns la performanța de a o vedea pe Carmen (n.r. nutriționista ei) chiar și atunci când nu este lângă mine. De fiecare dată când întind mâna spre ceva ce știu că nu-mi face bine, îi aud vocea blândă: Paula, eu te iubesc pe tine. Tu te iubești?”

Cum reușește să evite tentațiile alimentare

Paula Seling a povestit că acest dialog imaginar o ajută să se oprească înainte de a face o abatere de la regulile pe care și le-a impus. Artista a oferit ca exemplu merdenelele, unul dintre produsele pe care încearcă să le evite.

„Și, în mod miraculos, merdeneaua cade înapoi exact de unde a venit. Gravitația funcționează impecabil în prezența iubirii de sine.”

La finalul mesajului său, cântăreața a făcut și o referire amuzantă la relația pe care o are acum cu produsele de patiserie.

„Eu plec în turneu cu caserole, cu nuci pecan, cu 12 kilograme mai puțin și cu aceeași bucurie de a vă întâlni. Merdenelele și cu mine suntem într-o relație la distanță. Foarte la distanță.”

Ce măsuri ia în timpul turneului „Magia Crăciunului”

Pe lângă schimbările alimentare, Paula Seling se pregătește intens pentru turneul „Magia Crăciunului”. Artista îmbină repetițiile, studiul și activitatea fizică cu un program alimentar bine stabilit, pentru a nu se abate de la obiectivele sale.

Cântăreața a explicat că își pregătește mesele în avans și le transportă în caserole atunci când pleacă la concerte. În plus, nucile pecan se numără printre gustările pe care le are mereu la îndemână.

„Așa mă pregătesc eu pentru turneul Magia Crăciunului. Cu studiu, cu repetiții, cu sport, cu disciplină, cu multă bucurie și cu o logistică alimentară care începe să rivalizeze cu cea a echipamentului de scenă.”

Artista a mai precizat că emoțiile sunt atât de puternice înainte de spectacole încât nu reușește să mănânce înainte de a urca pe scenă. Tocmai de aceea, organizarea atentă a meselor a devenit o parte esențială din rutina sa zilnică, pentru ca programul încărcat al turneului să nu îi afecteze alimentația și nivelul de energie.

CITEŞTE ŞI: Paula Seling, cerută în căsătorie! Cum a început povestea de dragoste dintre artistă și Alexandru Gorgos

Paula Seling, pregătită pentru o nouă căsătorie! S-a logodit cu producătorul muzical Alexandru Gorgos