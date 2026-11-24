Mirela Vaida și-a construit o carieră de succes în televiziune. Cu toate acestea, pasiunea sa a rămas muzica. După șapte ani de pauză, fosta concurentă de la Asia Express a spus că a revenit la cursurile de canto.

Deși este în fiecare săptămână prezentă în platoul de la Antena 1, Mirela Vaida își câștigă existența și din concertele pe care le susține la evenimentele la care este chemată. Piesele sale încântă publicul, însă vocea ei are nevoie în această perioadă de mai multă grijă. Ea a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online că tocmai de aceea s-a reapucat de lecțiile de canto. Mai mult decât atât, vedeta a recunoscut fără perdea că notele muzicale îi dau uneori bătăi de cap. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mirela Vaida a revenit la cursurile de canto

Mirela Vaida trece printr-o perioadă excelentă. Pe plan personal este mai împlinită ca niciodată, iar participarea la Asia Express, zilele de filmare la Antena 1 și spectacolele pe care le susține o bucură din punct de vedere profesional.

Cu toate acestea, suprasolicitarea își spune cuvântul. Vedeta a spus că are mai multă grijă de corzile vocale. În plus, ea a revenit la cursurile de canto pentru că a recunoscut că nu stăpânește foarte bine notele muzicale, mai ales că nu a studiat niciodată muzica îndeaproape.

„După vreo șapte ani, m-am întors la orele de canto! Nu din ambiție, ci din nevoie. Din necesitatea de a avea grijă de vocea mea, instrumentul cu care îmi câștig existența în fiecare zi. Emisiunile solicitante, weekendurile pline de evenimente și spectacole, ritmul nebun al vieții mele, felul meu de a vorbi tare, uneori chiar țipat, toate acestea își spun cuvântul. Ajung, de multe ori, să răgușesc zile întregi. Așa că m-am întors la școala clasică, la tehnică vocală, la respirație, la disciplină. Nu pentru că aș fi vreo mare artistă de canto clasic. Nici notele muzicale nu le știu prea bine și nici n-am studiat vreodată muzica la nivel profesionist. Dar, Doamne, cât de fericită sunt atunci când cânt!”, a scris Mirela Vaida în mediul online.

Vedeta îi este recunoscătoare profesoarei sale

Prezentatoarea TV și-a continuat mesajul în care își exprima recunoștința față de profesoara sa. Mirela a transmis că revine la ea de fiecare dată când are nevoie, iar profesionalismul de care a dat dovadă nu o poate decât bucura. Ea a trecut printr-un amalgam de sentimente atunci când a pășit din nou în casa femeii care îi este alături în această perioadă.

„Am revenit acasă la doamna mea profesoară, omul căruia îi datorez enorm din ceea ce știu să fac pe scenă, cea care m-a pregătit pentru musicaluri și spectacole încă de acum 10-15 ani. Este la fel de dinamică, directă, sinceră și nu mă menajează deloc! Și tocmai de aceea o iubesc! M-am simțit din nou ca pe băncile liceului. Și ce bucurie e ca, la vârsta maturității, să mai fii elevă, să mai ai emoții, să fii corectată, să greșești, să înveți și să descoperi că mai ai atâtea lucruri de învățat!”, a mai adăugat ea.

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