De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express. Vedeta a avut curajul să facă mărturisiri abia după marea finală

De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express. Vedeta a avut curajul să facă mărturisiri abia după marea finală
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Participarea la Asia Express 2026 le-a oferit concurenților ocazia să se descopere dincolo de imaginea pe care și-au construit-o de-a lungul timpului în fața publicului. Printre cei care au reușit să-și surprindă colegii de echipă s-a numărat și Cheloo, care, deși este cunoscut pentru atitudinea sa directă și pentru personalitatea puternică, a lăsat să se vadă o latură mai puțin cunoscută. După încheierea competiției, Mirela Vaida a vorbit despre experiența trăită alături de rapper și a dezvăluit cum s-a comportat acesta în timpul aventurii din Asia.

Cheloo și Mihai Ban au părăsit competiția după câteva săptămâni de probe și provocări, însă experiența lor nu a trecut neobservată printre ceilalți participanți. Chiar dacă nu au ajuns până în marea finală, cei doi au reușit să lase o impresie puternică asupra colegilor, iar relațiile construite pe parcursul emisiunii au continuat și după filmări.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express

Mirela Vaida a fost una dintre persoanele care au avut ocazia să interacționeze îndeaproape cu Cheloo și spune că întâlnirea cu acesta i-a schimbat percepția. Prezentatoarea a descoperit că atitudinea dură pe care artistul o afișează în public nu reflectă în totalitate felul său de a fi. În momentele în care colegii aveau nevoie de sprijin, rapperul se implica și oferea ajutor, fără să aștepte recunoștință sau aprecieri din partea celorlalți.

Unul dintre lucrurile care au surprins-o cel mai mult pe Mirela Vaida a fost reacția artistului atunci când primea complimente sau i se mulțumea pentru gesturile sale. Deși comportamentul său demonstra contrariul imaginii de om neînduplecat, Cheloo nu părea deloc încântat atunci când ceilalți îi evidențiau bunătatea.

Sursa foto: arhivă CANCAN.ro

Mirela Vaida a povestit despre această latură a lui Cheloo în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, unde a explicat că rapperul a reprezentat una dintre cele mai mari surprize ale experienței Asia Express. Prezentatoarea a subliniat că acesta s-a purtat foarte frumos atât cu ea, cât și cu Oana Tomoiagă, iar gesturile sale au demonstrat că aparențele pot fi înșelătoare.

„Cheloo a fost cea mai mare revelație cred că pentru toată lumea, pentru că, dincolo de masca de om dur, el ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment sau îi mulțumeam. Ne spunea: «Îmi stricați munca de 40 de ani, eu nu vreau să fiu băiatul bun, nu trebuie să îmi mulțumiți. Eu sunt băiatul rău, dur, nașpa și trebuie să mă înjurați tot timpul». Nu îi ieșea, pentru că e un om foarte mișto”, a spus Mirela Vaida, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei

Mirela Vaida, amenințată din nou după scandalul cu bolovanul de la Acces Direct. Ce s-a întâmplat cu suspecta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ispita de la Insula Iubirii 2026 care vrea să meargă în cuplu în Thailanda: „Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste”
Ispita de la Insula Iubirii 2026 care vrea să meargă în cuplu în Thailanda: „Dacă e ce trebuie, ar trebui să reziste”
A plecat sau nu ispita Daniela Pană împreună cu Remi Dobre de la Insula Iubirii? „Nu o să se aștepte sub nicio formă ce întorsătură iau lucrurile”
A plecat sau nu ispita Daniela Pană împreună cu Remi Dobre de la Insula Iubirii? „Nu o să se aștepte sub nicio formă ce întorsătură iau lucrurile”
Vărul lui Gabi Stângău, deranjat că Diana Berințan a anunțat public că și-a refăcut viața? „Noi avem un singur regret”
Vărul lui Gabi Stângău, deranjat că Diana Berințan a anunțat public că și-a refăcut viața? „Noi avem un singur regret”
Bianca Dan s-a întâlnit cu ispita Mattia, după despărțirea de Marian Grozavu. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii
Bianca Dan s-a întâlnit cu ispita Mattia, după despărțirea de Marian Grozavu. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dovada clară că Valerie Lungu a fost marginalizată de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Dovada clară că Valerie Lungu a fost marginalizată de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Anunțul MOMENTULUI de pe piața carburanților din România! Când va relua Petrotel-Lukoil livrările de combustibil
Mediafax
Anunțul MOMENTULUI de pe piața carburanților din România! Când va relua Petrotel-Lukoil livrările de combustibil
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
Gandul.ro
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
Adevarul
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Care este CEA MAI MARE pensie specială din România? Dezvăluirile șefei CNAS
Mediafax
Care este CEA MAI MARE pensie specială din România? Dezvăluirile șefei CNAS
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Click.ro
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Go4Games
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Florin “Patriotu”, un susținător care voia să-l elibereze pe Călin Georgescu din pușcărie, a fost reținut de Poliție după ce a anunțat planul extragerii pe TikTok: “100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul central/ Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”
Gandul.ro
Florin “Patriotu”, un susținător care voia să-l elibereze pe Călin Georgescu din pușcărie, a fost reținut de Poliție după ce a anunțat planul extragerii pe TikTok: “100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul central/ Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.