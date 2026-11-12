De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express. Vedeta a avut curajul să facă mărturisiri abia după marea finală

Participarea la Asia Express 2026 le-a oferit concurenților ocazia să se descopere dincolo de imaginea pe care și-au construit-o de-a lungul timpului în fața publicului. Printre cei care au reușit să-și surprindă colegii de echipă s-a numărat și Cheloo, care, deși este cunoscut pentru atitudinea sa directă și pentru personalitatea puternică, a lăsat să se vadă o latură mai puțin cunoscută. După încheierea competiției, Mirela Vaida a vorbit despre experiența trăită alături de rapper și a dezvăluit cum s-a comportat acesta în timpul aventurii din Asia.

Cheloo și Mihai Ban au părăsit competiția după câteva săptămâni de probe și provocări, însă experiența lor nu a trecut neobservată printre ceilalți participanți. Chiar dacă nu au ajuns până în marea finală, cei doi au reușit să lase o impresie puternică asupra colegilor, iar relațiile construite pe parcursul emisiunii au continuat și după filmări.

De ce o certa Cheloo pe Mirela Vaida la Asia Express

Mirela Vaida a fost una dintre persoanele care au avut ocazia să interacționeze îndeaproape cu Cheloo și spune că întâlnirea cu acesta i-a schimbat percepția. Prezentatoarea a descoperit că atitudinea dură pe care artistul o afișează în public nu reflectă în totalitate felul său de a fi. În momentele în care colegii aveau nevoie de sprijin, rapperul se implica și oferea ajutor, fără să aștepte recunoștință sau aprecieri din partea celorlalți.

Unul dintre lucrurile care au surprins-o cel mai mult pe Mirela Vaida a fost reacția artistului atunci când primea complimente sau i se mulțumea pentru gesturile sale. Deși comportamentul său demonstra contrariul imaginii de om neînduplecat, Cheloo nu părea deloc încântat atunci când ceilalți îi evidențiau bunătatea.

Mirela Vaida a povestit despre această latură a lui Cheloo în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, unde a explicat că rapperul a reprezentat una dintre cele mai mari surprize ale experienței Asia Express. Prezentatoarea a subliniat că acesta s-a purtat foarte frumos atât cu ea, cât și cu Oana Tomoiagă, iar gesturile sale au demonstrat că aparențele pot fi înșelătoare.

„Cheloo a fost cea mai mare revelație cred că pentru toată lumea, pentru că, dincolo de masca de om dur, el ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment sau îi mulțumeam. Ne spunea: «Îmi stricați munca de 40 de ani, eu nu vreau să fiu băiatul bun, nu trebuie să îmi mulțumiți. Eu sunt băiatul rău, dur, nașpa și trebuie să mă înjurați tot timpul». Nu îi ieșea, pentru că e un om foarte mișto”, a spus Mirela Vaida, la Neatza cu Răzvan și Dani.

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