Mirela Vaida, amenințată din nou după scandalul cu bolovanul de la Acces Direct. Ce s-a întâmplat cu suspecta

Mirela Vaida/ sursă foto: social media
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Mirela Vaida a fost amenințată din nou cu moartea de o apropiată a femeii care, în urmă cu mulți ani, a pătruns în platoul emisiunii Acces Direct și a atacat-o cu un bolovan. Suspecta urmează să fie adusă cu mandat la audieri pentru a da explicații în fața polițiștilor. 

Recent, Mirela Vaida a depus plângere penală după ce a fost amenințată din nou cu moartea de una dintre prietenele femeii care a atacat-o în direct cu un bolovan în urmă cu 5 ani. Agresoarea a postat pe social media mai multe clipuri în care amenință inclusiv echipa și personalul de la Antena Stars.

Mirela Vaida/ sursă foto: social media

Ce se întâmplă cu agresoarea Mirelei Vaida

Mirela Vaida a depus plângere penală, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare, iar cercetările sunt în desfășurare. De asemenea, Mirela Vaida ar urma să obțină un ordin de protecție împotriva femeii și a cerut autorităților închiderea conturilor de socializare care au promovat mesajele de amenințare. Măsurile nu se opresc aici. Prezentatoarea de la Antena Stars solicită internarea agresoarei într-un spital de specialitate.

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„(…). Am crezut că lucrurile s-au terminat acolo, s-au terminat odată cu faptul că Antoanela a fost spitalizată nevoluntar, mi-am imaginat că totul este de domeniul trecutului.

Din păcate, fără să am vreodată vreun contact care acum, proliferează violenţă extremă şi ameninţări cu moartea în cel mai mic detaliu la adresa mea, a colegilor mei şi a familiei mele, iată, mă simt nevoită să merg din nou la Poliţie, să depun plângere penală pentru amenințare, să cer ordin de protecție și, de ce nu, spitalizarea nevoluntară, dacă această femeie are nevoie de acest ajutor”, a declarat Mirela Vaida pentru Antena 3CNN.

În anul 2021, Mirela Vaida a fost atacată, în direct, de o femeie dezbrăcată care a intrat în platoul emisiunii și a aruncat în ea cu un bolovan. Un an mai târziu, femeia s-a ales cu o pedeapsă de 9 luni cu închisoarea cu suspendare și un termen de supraveghere de doi ani.

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