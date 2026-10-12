Mirela Vaida și Valerie Lungu, replici acide la Asia Express. Cele două concurente s-au certat serios, iar gazdele le-au cerut să plece

Mirela Vaida și Valerie Lungu, replici acide la Asia Express. Cele două concurente s-au certat serios, iar gazdele le-au cerut să plece
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Mirela Vaida și Valerie Lungu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Ca în fiecare sezon, echipele de la Asia Express fac schimb de parteneri. Mirela Vaida va parcurge etapa împreună cu Valerie Lungu, însă prima seară nu a fost deloc ușoară pentru ele. Acestea au avut un schimb de replici acide care au făcut gazdele care le-au oferit cazare să le ceară să părăsească locuința. 

În ediția de luni, 12 octombrie, Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au certat serios. Între cele două este o tensiune evidentă, astfel că replicile tăioase nu au lipsit. Numai că discuțiile aprinse au avut și consecințe. În timp ce prezentatoarea TV a vrut doar să doarmă, iar influencerița să se bucure de bunătățile puse pe masă, gazdele le-au avertizat că nu acceptă un astfel de comportament și s-au trezit în mijlocul nopții date afară, cu ghiozdanul în spate, fără un adăpost. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mirela Vaida și Valerie Lungu, replici acide la Asia Express

Schimbarea coechipierilor nu le-a priit Mirelei Vaida și lui Valerie Lungu. Concurentele de la Asia Express s-au certat serios, chiar în fața gazdelor care le-au oferit cazare. Pentru a aplana tensiunile, prezentatoarea TV s-a pus în pat, iar influencerița a rămas la masă.

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Cu toate acestea, localnicii au explicat că lacrimile aduc ghinion, deci un astfel de comportament nu este tolerat în casa lor. Tocmai din acest motiv, în mijlocul nopții, cele două s-au văzut nevoite să meargă la mașina de producție pentru a remedia situația complicată în care au fost puse.

„Gazdele sunt foarte supărate de ceea ce s-a întâmplat, pentru că lacrimile aduc ghinion și pentru că ei nu acceptă și nu tolerează o astfel de atitudine, și pentru că nu vom găsi cazare nicăieri în sat, pentru că ei au anunțat deja pe toată lumea”, a spus Mirela Vaida, la Asia Express.

Mirela Vaida și Valerie Lungu/ sursa foto: captură video Antena 1

Mirela Vaida și Valerie Lungu/ sursa foto: captură video Antena 1

Cum a reacționat Mirela Vaida

Prezentatoarea TV s-a arătat indignată de momentul pe care l-a trăit alături de Valerie Lungu. Mirela a mărturisit că s-a simțit umilită, pentru că niciodată nu i s-a întâmplat ca gazda să se râzgândească în toiul nopții.

„Umilința de a fi dată afară, în miezul nopții, din pat, deci ridicată din pat, dată afară din casă, în miezul nopții, scoasă la poartă cu sacul după tine și cu bagajele după tine… Este ceva ce eu nu am trăit”, a mai adăugat ea.

În plus, scandalul dintre Mirela și influenceriță nu s-a oprit aici. I-a mărturisit șatenei că nu își dorește să mai colaboreze din cauza atitudinii pe care a afișat-o față de ea.

„Am încheiat colaborarea aici (…) Valerie, stop!”, i-a spus Mirela Vaida coechipierei sale.

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