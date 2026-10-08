Mirela Vaida, amenințată cu moartea! Vedeta a depus plângere la poliție: „Nu te poți juca cu mintea diabolică a unui astfel de om”

Mirela Vaida trece prin momente dificile. Prezentatoarea TV a fost amenințată cu moartea de prietena femeii care a intrat în platoul Antena 1, în urmă cu cinci ani. Aceasta s-a dus de urgență la poliție, alături de avocatul Adrian Cuculis. Află mai multe detalii!

Cu toții știm episodul de acum cinci ani, atunci când Mirela Vaida a fost atacată cu un bolovan de o femeie care a intrat dezbrăcată în platoul emisiunii Acces Direct. Vedeta are din nou probleme, după ce prietena femeii, Lămâița, a amenințat-o cu moartea. Prezentatoarea nu a stat pe gânduri și a luat imediat măsuri, astfel că s-a dus direct la secția de Poliție Voluntari împreună cu avocatul Adrian Cuculis. Lămâița a anunțat că va ataca pe oricine îi apare în cale, într-o serie de clipuri video postate pe rețelele sociale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mirela Vaida a fost amenințată cu moartea

Mirela Vaida a povestit că nu urmărește rețelele de socializare, însă a fost sesizată cu privire la această situație, astfel că a luat imediat măsuri. Ea este de părere că amenințările sunt grave și nu are cum să rămână indiferentă.

”Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu șase ani și văd că încă continuă. Recunosc că nu urmăresc canalele acestea de socializare, dar mi-au semnalat foarte mulți oameni care mi-au trimis filmulețe și link-uri și mi-au spus că agresivitatea este una exagerată, ieșită din comun. Mi se pare grav că s-a ajuns la o astfel de agresivitate și de violență în mediul online. Nu am cum, ca cetățean, să stau deoparte, mai ales că eu sunt omul care întotdeauna spun în emisiunile mele că oamenii trebuie să facă sesizări la poliție de fiecare dată când se simt amenințați”, a declarat Mirela Vaida, pentru Antena Stars.

Prezentatoarea TV a explicat că va cere poliției să ia măsuri, dar va solicita CNA-ului să închidă toate conturile de socializare în care femeia o agresează verbal.

”Că vorbim indirect, față în față sau online, mi se pare că pericolul este la fel de mare, ba mai grav în mediul online pentru că se propagă și se viralizează foarte repede. Acolo stau foarte mulți tineri, mult mai mulți tineri decât se uită la televizor astăzi, și mi se pare un fenomen ieșit din comun și scăpat de sub control de autoritățile statului. Așa că am venit să depun plângere penală pentru amenințare și să cer și poliției și CNA-ului să se închidă toate aceste conturi de socializare, de o violență și de o agresivitate extremă. Eu nu înțeleg cum de ele există și nu sunt închise până la ora asta. O să încerc împreună cu domnul Adrian Cuculis să cerem și un ordin de protecție și, bineînțeles, spitalizarea nonvoluntară, pentru că mi se pare că aici sunt niște probleme grave și nu vreau să riște absolut nimeni. Măcar să știu că am făcut tot ce ține de mine. Sper ca autoritățile să ia măsuri cât mai repede, pentru că mi se pare periculos fenomenul din online de maximă violență. Lucrurile pot deveni grave, eu sunt o persoană publică, asta îmi e meseria, mi-am asumat-o, sediul unde lucrez e cunoscut și putem întâmpina tot felul de evenimente nefericite. Nu vreau să ajung să merg cu capul întors în spate să văd dacă e cineva care vine să mă urmărească, pentru că asta nu e viață. Am încredere în autorități că își vor face treaba”, a mai spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida se teme pentru viața ei

Vedeta de la Antena Stars a mai explicat că situația nu este una deloc ușoară și că se teme pentru viața ei. Mirelei Vaida nu îi vine să creadă că, după cinci ani, cele două femeie au încă în plan să se răzbune.

”Trebuie să recunosc că nu (n.r. nu se mai simte în siguranță). Așa cum v-am mai spus, știe locul de muncă, au trecut cinci ani de zile de când ne-am întâlnit ultima dată, când au atacat. E clar că, dacă după cinci ani încă nu i-a trecut setea de a continua și a se răzbuna, nu știm din ce motiv, nu te poți juca cu un astfel de om și cu mintea diabolică a unui astfel de om, care îți descrie în amănunte cum vrea să te omoare”, a explicat prezentatoarea TV.

Copiii Mirelei au aflat ce s-a întâmplat chiar la școală, iar asta i se pare cel mai grav. Prezentatoarea TV a explicat că nu poate accepta un astfel de comportament.

„Am copiii la școală care au aflat de la alți copii și care m-au întrebat, asta mi se pare cel mai dureros. Cum îi spui unui copil că te amenință o femeie cu moartea și că nu mai ești în siguranță? Asta este, dacă vreți, și un exemplu pentru toți cei care ne urmăresc, depuneți plângeri penale, sunați la poliție, nu lăsați lucrurile să treacă doar că o să-i treacă. Am cazul concret în care cinci ani nu îi trece. Rog autoritățile din România să ia niște decizii care să îmi dea siguranța că pot trăi liniștită în țara mea, lângă familia mea”, a conchis ea.

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