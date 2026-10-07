Asta nu s-a văzut la Asia Express. Ajunsă acasă, Oana Tomoioagă a spus adevărul despre Valerie Lungu și iubitul ei: „Eu nici măcar nu știam”

Oana Tomoioagă a spus adevărul despre Valerie Lungu! După toate tensiunile, replicile și momentele care au făcut valuri în Asia Express, concurenta a scos la iveală o latură a influenceriței care n-a prea ajuns în prim-plan.

Și nu e vorba despre vreo ceartă sau despre încă o înțepătură. Din contră! Oana a povestit ce a făcut Valerie împreună cu Alex Gâlcă într-un moment în care camerele nu surprindeau tot ce se întâmpla în jurul lor. Mai mult, Oana habar n-avea că cei doi se gândiseră la ea. A aflat abia ulterior ce puseseră la cale.

Oana Tomoioagă a spus adevărul despre Valeria Lungu

Departe de casă și de copilul ei, Oana a trecut printr-un moment în care un gest aparent banal a însemnat enorm. Valerie și Alex au vrut să-i aducă puțină bucurie și au făcut-o fără să știe ce urma să pregătească echipa emisiunii.

„Pentru Valeria si Alexandru Gilca! În timp ce se pregătea un careu și eu nici măcar nu știam că echipa de producție pregătise un tort pentru ziua mea, Valeria și Alex s-au gândit la mine. Din dolarul primit de la Irina, și au cumpărat o prăjitură pentru mine, doar ca să nu treacă ziua mea fără o mică bucurie.

Nu știau că urma să am un tort, nu știau ce avea să se întâmple… au făcut-o pur și simplu pentru că s-au gândit la mine. Și pentru mine, gestul ăsta a însemnat mult. Poate o prăjitură pare un lucru mic, dar într-un loc în care eram departe de casă, de copilul meu și de oamenii dragi, un astfel de gest cântărește enorm.”, a spus Oana Tomoioagă.

Așadar, aceasta este imaginea Valeriei pe care Oana a ales să o scoată la lumină după întoarcerea din competiție. Iar dezvăluirea vine într-un moment în care influencerița a fost deja pusă sub lupă pentru relațiile tensionate cu unii dintre colegii de traseu.

De ce nu o suportă Maurice Munteanu

Cel mai cunoscut conflict al ei a fost cel cu Maurice Munteanu. Și aici povestea nu începe în Asia Express, ci cu ani înainte. Cei doi s-au cunoscut la „Bravo, ai stil!”, unde Maurice era jurat, iar Valerie concurentă. Între ei au existat încă de atunci contre, iar lucrurile nu s-au închis odată cu terminarea emisiunii. Valerie a povestit ulterior că relația dintre ea și Maurice a rămas una rece.

„Cu Maurice Munteanu, în schimb, am avut o relaționare destul de rece, atât în competiție, cât și în afara acesteia! (…) Probabil nu mă iubește, nu am avut o relaționare bună cu el!”, spunea Valeri Lungu în urmă cu ceva timp pentru CANCAN.RO.

Anii au trecut, iar drumurile lor s-au intersectat din nou. De data aceasta, în Asia Express. Iar revederea nu a venit tocmai cu zâmbete și îmbrățișări. Influencerița a explicat fără menajamente cum vede relația cu Maurice Munteanu și de unde crede că a pornit totul.

„Niciodată nu am ascuns faptul că nu mă înțeleg cu Maurice, noi chiar nu ne înțelegem. Nu că nu ne înțelegem, dar el nu mă place și nu m-a plăcut niciodată. Noi ne-am cunoscut la un show unde el era jurat și eu eram concurentă și cumva el era, ca nivel, deasupra mea, și putea să facă ce voia cu mine. De atunci știam că nu îi place de mine”, a spus ea.

Maurice Munteanu a venit însă cu propria versiune și a susținut că, la un moment dat, nici nu mai avea în minte existența acestui conflict.

”Despre această duduie eu nu mai știam nimic, chiar uitasem cu desăvârșire că există. Vreau să clarific treaba asta, ca să înțeleagă publicul telespectator că nu sunt nebun. În mod normal, mi se pare foarte clar cu cine aș fi votat, respectiv cu Lungu, repet, despre care nu mai știam că există, până în acea seară în care mă bârfea înfiorător în fața unor oameni care, poate, nici nu mă cunoșteau, căci de aici, practic, a plecat acest nimic”, a spus el.

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