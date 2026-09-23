De ce se urăsc Maurice Munteanu și Valerie Lungu, de fapt. De la ce a plecat râca dintre cei doi concurenți de la Asia Express

Antipatia dintre Maurice Munteanu și Valerie Lungu este un subiect vechi, care mocnește încă de pe vremea când influencerița a participat la „Bravo, ai stil!”, unde Maurice activa ca jurat, iar Valerie a fost concurentă în sezonul special „Celebrities”.

Tensiunile dintre Maurice Munteanu și Valerie Lungu au început în anul 2018, pe vremea când influencerița a participat în ediția ”Celebrities” de la „Bravo, ai stil!”. În calitate de jurat, Maurice Munteanu a criticat de repetate ori alegerile vestimentare ale influenceriței, susținând că ținutele ei erau lipsite de stil personal, construite artificial sau copiate de pe internet, fără o asumare stilistică autentică.

De ce nu se suportă Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Pe tot parcursul emisiunii, Valerie s-a simțit constant nedreptățită de evaluarea lui Maurice Munteanu, declarând că efortul și munca din spatele conceptelor sale erau neapreciate pe nedrept. De asemenea, pe parcursul emisiunii au existat mai multe schimburi de replici tăioase între cei doi.

Maurice Munteanu a subliniat de mai multe ori că nu apreciază abordarea de influencer bazată exclusiv pe imagine și consum sperficial. În apărarea sa, Valerie s-a apărat tot timpul susținând că munca de creator de conținut presupune dedicare și creativitate. După încheierea show-ului, neînțelegerile dintre cei doi au continuat prin declarații indirecte și înțepături în mediul online sau în podcasturi.

„Cu Maurice Munteanu, în schimb, am avut o relaționare destul de rece, atât în competiție, cât și în afara acesteia! (…) Probabil nu mă iubește, nu am avut o relaționare bună cu el!”, spunea Valeri Lungu în urmă cu ceva timp pentru CANCAN.RO.

La 8 ani distanță, destinul i-a adus din nou față în față. De data aceasta în cel mai neașteptat context: în postura de rivali în cel mai nou sezon Asia Express – Drumul Mătăsii. Revederea a demonstrat că timpul nu a reușit să șteargă neînțelegerile dintre ei, ci dimpotrivă. De data aceasta, se poate spune că probele comune au devenit „câmpul de luptă” dintre cei doi. Războiul nervilor i-a făcut pe cei doi să își arunce cuvinte grele în fața camerelor de filmat.

Valerie Lungu: „Niciodată nu am ascuns faptul că nu mă înțeleg cu Maurice, noi chiar nu ne înțelegem. Nu că nu ne înțelegem, dar el nu mă place și nu m-a plăcut niciodată. Noi ne-am cunoscut la un show unde el era jurat și eu eram concurentă și cumva el era, ca nivel, deasupra mea, și putea să facă ce voia cu mine. De atunci știam că nu îi place de mine”. Maurice Munteanu: ”Despre această duduie eu nu mai știam nimic, chiar uitasem cu desăvârșire că există. Vreau să clarific treaba asta, ca să înțeleagă publicul telespectator că nu sunt nebun. În mod normal, mi se pare foarte clar cu cine aș fi votat, respectiv cu Lungu, repet, despre care nu mai știam că există, până în acea seară în care mă bârfea înfiorător în fața unor oameni care, poate, nici nu mă cunoșteau, căci de aici, practic, a plecat acest nimic”.

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