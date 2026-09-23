Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”

Tensiunile dintre Rebecca Toma și Claudia Ion iau amploare în mediul online, după momentele filmate în Thailanda. Ispita a reacționat pe rețelele de socializare după ce au început să fie difuzate primele episoade din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” și a putut vedea declarațiile făcute de Claudia. Rebecca susține că nu a urmărit să provoace un conflict, ci doar a ales să răspundă, în stilul său, unor afirmații pe care le-a considerat jignitoare.

Cele două se cunoșteau deja înainte de participarea la emisiune, iar prezența Rebeccăi în Thailanda nu a fost privită cu ochi buni de Claudia. Situația a devenit și mai tensionată după ce Ionuț Mocăniță, partenerul Claudiei, a recunoscut că o cunoștea pe Rebecca dintr-un cerc comun de prieteni.

De unde a pornit conflictul dintre cele două

Încă de la începutul sezonului, Claudia a lăsat să se înțeleagă că nu este încântată de faptul că Rebecca se află printre ispite. La un moment dat, concurenta a spus că abia așteaptă să ajungă acasă pentru a o bloca pe Rebecca pe rețelele sociale.

Ulterior, la unul dintre bonfire-uri, Claudia a avut o serie de comentarii la adresa ispitei. Printre altele, aceasta a criticat felul în care Rebecca s-ar fi comportat în emisiune și a pus sub semnul întrebării interesul acesteia pentru Ionuț. Claudia a spus inclusiv că , dintre toți băieții aflați pe insulă, Rebecca l-ar fi ales tocmai pe Ionuț, pe care îl cunoștea deja.

La rândul său, Rebecca a avut propriile reacții în timpul filmărilor. Între ea și Ionuț au existat mai multe interacțiuni care au atras atenția, inclusiv un dans și un mesaj transmis de ispită pe tabletă. Ionuț a negat însă că ar fi interesat de Rebecca și a spus că intenționează să aibă o discuție cu aceasta pentru a lămuri situația.

„Nu mi-e frică nici de tine, nici de nimeni”

După ce episoadele au început să fie difuzate, Rebecca a aflat și ea exact ce declarații a făcut Claudia despre ea. Ispita a explicat că tocmai acesta este motivul pentru care a ales să reacționeze acum și că, în loc să răspundă prin atacuri directe, a preferat să facă haz de situație prin intermediul unor clipuri publicate pe TikTok.

„Vreau să clarific și eu ceva. Am fost jignită și în loc să răspund cu aceeași monedă, eu am ales să fac haz de necaz pe acest subiect. Asta nu se numește căutare de conflict, se numește ironizare. Cum ea și-a consumat toate energiile la testimoniale, la bonfire și prin casa fetelor, jignindu-mă, așa am ales eu să mi le consum, făcând clipuri amuzante pe tiktok. Puteam și eu să răspund cu aceeași monedă și să o jignesc, dar eu am ales un răspuns mai diplomat. Atunci când spui anumite lucruri despre un om ar trebui să te aștepți ca omul respectiv să aibă și el un răspuns. Din moment ce eu abia acum am văzut declarațiile ei, este normal ca acum să vină răspunsurile mele. Dacă voiam să caut un conflict, puteam să mă leg de faptul că te-ai luat până și aspectul meu fizic. Ideea principală este că ar trebui să ne dăm seama de situația în care ne aflăm. În momentul în care vii la televizor și îți asumi o experiență de genul, trebuie să îți asumi și că vor exista păreri pro și contra. Nu am nimic personal cu fata respectivă. Văd că la ea e evident că are ceva cu mine. M-ai lăsat mască. Nu înțeleg de ce se încearcă această atitudine, dar în privat nici măcar nu am fost sunată. Noi nu am fost prietene niciodată. Ne-am văzut de două, trei ori în realitate. Cu mine nu merg chestiile astea la intimidare. Nu mi-e frică nici de tine, nici de nimeni. Eu aleg să fiu un om diplomat, dar am și eu niște limite.”, a declarat Rebecca Toma în mediul online.

„Nu am fost niciodată prietene”

Unul dintre lucrurile pe care Rebecca a ținut să le clarifice este natura relației pe care a avut-o cu Claudia înainte de „Insula Iubirii”. Potrivit spuselor sale, cele două nu au fost niciodată prietene apropiate și s-ar fi întâlnit doar de câteva ori.

De altfel, și informațiile prezentate în emisiune indică faptul că legătura dintre cele două vine mai degrabă din cercurile comune de cunoștințe. Rebecca a povestit că a ajuns să o cunoască pe Claudia prin intermediul unei prietene, iar Ionuț și partenera sa aveau, la rândul lor, prieteni comuni.

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