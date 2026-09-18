Câte operații estetice are Claudia Ion de la Insula Iubirii, de fapt. Cum arăta înainte să devină celebră

Câte operații estetice are Claudia Ion de la Insula Iubirii, de fapt. Cum arăta înainte să devină celebră
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Cum arăta Claudia Ion înainte de Insula Iubirii / sursa foto: Social media
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Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au venit la Insula Iubirii, sezonul 10, pentru a-și pune relația la încercare și pentru a afla dacă sunt pregătiți să facă următorul pas împreună. Acum, toți telespectatorii au văzut-o pe concurentă, însă fotografiile din urmă cu câțiva ani arată o imagine diferită a acesteia De-a lungul timpului, a trecut printr-o serie de transformări și a apelat la câteva proceduri estetice.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au mers în Thailanda pentru a afla cât de puternică este relația lor. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei ani și au decis să se înscrie în emisiune înainte de a face următorii pași importanți în viața de cuplu. Concurenta și-a dorit să-și testeze iubitul după ce l-a prins că a vorbit cu alte domnișoare.

Claudia Ion are 25 de ani și lucrează în industria de beauty, fiind nail artist, în timp ce partenerul ei este hairstylist. Cei doi au avut planuri de a locui împreună și au ajuns, în cele din urmă, să facă acest pas. Tocmai schimbările din relația lor i-au determinat să vină la Insula Iubirii, unde vor să descopere dacă sunt pregătiți pentru un viitor comun.

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Cum arăta Claudia Ion înainte de a apărea la Insula Iubirii

Concurenta a atras atenția telespectatorilor și prin felul în care arată în prezent, însă fotografiile mai vechi scot la iveală o schimbare vizibilă. Claudia Ion are un aspect diferit față de cel cu care este cunoscută acum, ceea ce indică faptul că, de-a lungul timpului, a apelat la mai multe proceduri estetice.

Printre transformările despre care s-a vorbit în cazul Claudiei Ion se numără volumizarea buzelor cu acid hialuronic și o intervenție de augmentare mamară. Schimbările sunt vizibile atunci când sunt comparate imaginile din trecut cu cele recente, concurenta afișând în prezent o imagine mult diferită.

Sursa foto: Social media

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