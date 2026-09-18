Mesajul sfâșietor transmis de fiul Mădălinei Apostol, la o zi după ce și-a înmormântat mama. Ți se rupe sufletul!

La scurt timp după ceremonia de înmormântare a Mădălinei Apostol, fiul ei cel mic, Tony, a publicat un mesaj dedicat mamei sale. Cuvintele băiatului, încărcate de emoție și durere, i-au impresionat profund pe cei care le-au citit și au generat numeroase reacții în mediul online.

Durerea pierderii l-a copleșit pe Tony, fiul cel mic al Mădălinei Apostol. La doar o zi după ce și-a condus mama pe ultimul drum, băiatul a ales să îi transmită un mesaj public, exprimându-și dorul și dragostea pe care i le poartă. Gestul său a stârnit un val de emoție în rândul celor care au urmărit povestea Mădălinei, mulți dintre aceștia lăsând mesaje de susținere în comentarii.

Ce mesaj a publicat Tony pentru mama sa

Legătura dintre Mădălina Apostol și cei doi copii ai săi a fost una puternică, iar dispariția vedetei a lăsat în urmă o durere greu de descris. Cei care i-au fost alături în timpul vieții au participat la ceremonia funerară desfășurată ieri, într-un moment extrem de dificil.

Absența Mădălinei Apostol este resimțită profund de copiii săi. De altfel, Tony, mezinul familiei, a făcut publică durerea pe care o poartă în aceste momente. Acesta a transmis un mesaj plin de afecțiune pentru mama sa, mărturisind cât de mult îi lipsește și cât de puternice sunt sentimentele pe care i le poartă.

„Îmi este dor de tine în fiecare zi , te iubesc”, a scris fiul Mădălinei Apostol pe Instagram.

Postarea lui Tony a generat numeroase reacții din partea celor care au aflat despre pierderea Mădălinei Apostol. În secțiunea de comentarii, internauții i-au transmis băiatului gânduri bune, compasiune și încurajări pentru perioada dificilă prin care trece. Printre mesajele lăsate de aceștia s-au numărat urări condoleanțe și rugăciuni pentru sufletul mamei sale.

Mădălina Apostol a fost condusă pe ultimul drum

Ultimul omagiu pentru Mădălina Apostol a fost adus la Cimitirul Eternitatea din București. Acolo, membrii familiei, prietenii și cei apropiați s-au adunat pentru a-i fi alături în clipa despărțirii. Nick Rădoi a venit din Statele Unite pentru a participa la funeralii și pentru a susține familia în această perioadă dificilă.

Printre cei care au trăit cu greu momentul a fost fratele Mădălinei. Vizibil copleșit de durere, acesta a cedat emoțiilor și a izbucnit în plâns, fiind consolat de apropiați.

CITEȘTE ȘI: Dezvăluiri dureroase despre ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Care au fost ultimele cuvinte ale femeii

Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea