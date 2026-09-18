Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde

Adolescentul în vârstă de 15 ani judecat pentru omor a fost condamnat la 15 ani de internare într-un centru de detenție. Un alt băiat, tot de 15 ani, despre care s-a stabilit că i-a ajutat pe ceilalți să ascundă trupul și să înlăture urmele faptei, va trebui să urmeze timp de șase luni un program de asistare zilnică.

În ceea ce privește latura civilă a dosarului, familia lui Mario va primi despăgubiri consistente. Părinții victimei au fost despăgubiți cu câte 300.000 de euro, sora acesteia urmând să primească 200.000 de euro. Pentru bunici bunici au fost stabilite câte 150.000 de euro, iar doi unchi, o mătușă și un verișor vor primi câte 10.000 de euro.