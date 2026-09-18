Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde

Vineri, 18 septembrie 2026, magistrații Tribunalului Timiș au dat prima hotărâre în dosarul privind moartea violentă a lui Mario Berinde, adolescentul ucis în luna ianuarie în localitatea Cenei. Instanța a stabilit acum pedepsele și despăgubirile acordate familiei victimei.
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