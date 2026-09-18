Ce a făcut Adelina Pestrițu după ce emisiunea Burlacii: Foc în Paradis a fost scoasă din grila Pro TV: „Încep pregătirile!”

La scurt timp după ce Pro TV a făcut publică decizia de a renunța la emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, Adelina Pestrițu a avut o apariție neașteptată în mediul online. Vedeta le-a arătat urmăritorilor cum își petrece timpul în această perioadă, iar imaginile publicate au atras imediat atenția comunității sale.

În timp ce postul TV a făcut schimbări în grila de programe, prezentatoarea pare să își fi găsit alte preocupări. Vedeta s-a concentrat în ultima perioadă asupra vieții de acasă și a început să facă schimbări importante în locuință, implicându-se personal în procesul de transformare și decorare a spațiului.

Adelina Pestrițu le-a oferit urmăritorilor o privire asupra schimbărilor pe care le face în locuința sa. Din fotografiile publicate pe rețelele de socializare reiese că proiectul de renovare a ajuns să fie unul complex, depășind cu mult planurile pe care vedeta le avea la început.

Adelina Pestrițu, în plin șantier

Locuința Adelinei Pestrițu trece printr-o transformare serioasă, iar vedeta le-a oferit internauților câteva imagini din timpul lucrărilor. Într-una dintre camere, atmosfera este departe de cea obișnuită. Pereții și obiectele din încăpere sunt protejate, o scară este pregătită pentru intervențiile necesare, iar mai multe piese de mobilier așteaptă să fie recondiționate sau mutate.

Pe lângă agitația provocată de renovare, Adelina se confruntă și cu o situație care ține de viața de familie. Vedeta le-a povestit urmăritorilor, într-o notă amuzată, că se află în plină pregătire pentru o vizită specială. Mama soțului său urmează să ajungă la ei. Astfel că, prezentatoarea are acum încă un motiv să se asigure că totul este pus la punct în locuință.

Adelina Pestrițu a făcut haz de necaz pe seama renovărilor care au ajuns să se extindă și în alte camere ale locuinței. Vedeta a explicat, într-o postare, cum un plan aparent simplu s-a transformat într-un proiect mai amplu.

„Legenda spune că fraza «renovez doar 1 cameră» are și continuare. S-a trecut la dressing”.

Într-o altă imagine publicată ulterior, Adelina a făcut referire la vizita pe care urmează să o primească din partea mamei soțului său, glumind pe seama situației.

„Când se anunță soacra în vizită, încep pregătirile.”

Schimbările din viața Adelinei Pestrițu au loc în aceeași perioadă în care emisiunea pe care o prezintă trece printr-o modificare importantă. „Burlacii: Foc în Paradis” nu va mai fi difuzată pe Pro TV, însă proiectul nu se încheie aici. Producția va putea fi urmărită în continuare la Acasă, precum și online, pe platforma VOYO.

Emisiunea Adelinei Pestrițu va fi difuzată pe Acasă TV

Fanii emisiunii vor avea parte de mai multe ediții în fiecare săptămână. Show-ul va fi difuzat de luni până joi, începând cu ora 23:00, pe postul Acasă. Cei care urmăresc producția prin intermediul VOYO vor beneficia însă de acces anticipat, episoadele fiind disponibile pe platformă cu 24 de ore înainte de apariția lor la televizor.

Adelina Pestrițu privește cu încredere această nouă etapă și este pregătită să continue aventura alături de telespectatori. Prezentatoarea anunță că următoarele ediții vor aduce situații neașteptate, conflicte și multă emoție, astfel încât parcursul concurenților să rămână unul imprevizibil.

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