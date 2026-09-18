Cresc tarifele pentru parcările din Brașov. Cât va costa în weekend

Primăria Brașov a anunțat vineri, 18 septembrie, că va majora tarifele pentru parcări. Oficialii au decis să diferențieze costurile pe zile lucrătoare de cele de weekend. Totodată, în zona centrului istoric și a gării prețurile vor crește semnificativ.

Brașovul este unul dintre cele mai vizitate orașe din România. În fiecare an adună mii de turiști. Primăria propune majorarea tarifelor pentru parcări.

Edilii propun ca, în perioada următoare, tarifele să fie majorate în special în zonele de interes, adică în centrul istoric, în apropierea gării și a Grădinii Zoologice. Mai mult decât atât, vor exista diferențe în funcție de zile. În weekend, tarifele vor fi mult mai ridicate.

Cresc tarifele pentru parcările din Brașov

Cei care ajung în Brașov cu mașina trebuie să știe că vor scoate și mai mulți bani din buzunar. Edilii orașului au decis majorarea tarifelor pentru parcări. Dacă până acum, în timpul săptămânii, în zonele de interes, adică în centrul istoric, în Poiana Brașov, în zona gării, a lacului Noua și la Grădina Zoologică, tariful era de doar 3 lei/oră, lucrurile se schimbă radical.

Proiectul noului Regulament de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Brașov, lansat în dezbatere publică, arată că după majorare, tariful va fi de 5 lei/oră. Pe de altă parte, dacă vorbim de weekend, costurile sunt cu totul altele. În zilele de sâmbătă și duminică, primăria propune un tarif de 10 lei/oră.

Și abonamentele vor suferi modificări. Pentru zona 0 a orașului, abonamentele vor fi valabile doar de luni până vineri, iar valoarea lor ar urma să fie de 300 de lei. Mai mult decât atât, în zona I, tarifele pentru parcare cresc cu 1 leu, ajungând astfel la 3 lei/oră. În zona II, cu 50 de bani, ajungând la 2 lei.

Programul pentru achitare se schimbă

Nu doar tarifele se modifică. Programul pentru achitare ar urma să fie de la 08:00 până la 22:00, față de intervalul actual 08:00-20:00. În plus, de acum tariful se va plăti inclusiv duminica, zi în care până în prezent nu se plăteau parcările. Amenzile sunt diferențiate pentru zona 0. De luni până vineri amenda este între 500 și 1.000 de lei, iar în weekend între 1.000 și 1.500 de lei.

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