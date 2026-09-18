Tensiuni la Catedrală! Gigi Becali, toți suntem uneori nervoși, dar ce-ai avut cu bietul Rolls-Royce?

Gigi Becali continuă munca sa de suflet, ctitorirea bisericii din Pipera în care a investit deja peste 10 milioane de euro. De data asta, Becali a avut oaspeți importanți cu care a ținut o ședință de lucru, pentru că mai sunt multe de făcut la biserică, deși a fost sfințită anul acesta. Dar CANCAN.RO a surprins un detaliu care altora le-ar fi scăpat! Ce-a pățit Rolls-ul lui Becali?

Gigi Becali, 68 de ani, proprietar FCSB și mai nou un om cuprins de evlavie. Dar nu total. Cineva (nu știm cine 😀) pare să fi înfundat cu un pumn bine plasat capacul rezervorului de la unul dintre Rolls-Royce-urile sale, mai precis cel negru, modelul Phantom pe care îl are din toamna lui 2023. Biata mașinuță are zile prin Pipera, unde Becali clădește ctitoria pentru care va fi ținut minte peste secole, biserica supranumită și „Catedrala din Pipera”, aflată în apropierea giratoriului de după pasaj.

Tocmai pentru că știa că vor fi bălți cu mult noroi pe traseu, Becali nu a plecat de acasă cu cel mai nou Rolls al său, modelul Ghost, pe care l-a achiziționat relativ recent, adică în aprilie 2025. De, cel negru era deja vechi, era din 2023, e firesc să mai schimbi mașinile, și ce sunt 500.000 de euro pentru Gigi Becali? Dacă vrea economisește bani ușor, nu mai angajează antrenor la FCSB și face el managementul echipei, fără interpuși.

Lăsând gluma la o parte, remarcăm imediat cât de satisfăcut este Gigi Becali când șoferii din mașinile care trec prin zonă îl salută. Ridică și el mâna în semn de salut, e zâmbitor, se vede că e foarte bine dispus, mai ales că oamenii care au venit pe șantier sunt impresionați de realizarea sa, și nu ne referim doar la ușile poleite cu aur.

Dar nu toate zilele sunt așa frumoase pentru Gigi Becali, care a avut recent și o cumpănă cu fiica sa, Teodora, implicată într-un dosar. E vorba de problemele cu Garda de Mediu provocate de biserica de lemn pe care (oficial) a ridicat-o Teodora Becali în Techirghiol. Evident că Gigi Becali nu a stat cu mâinile în sân și a intervenit.

Să fi fost Becali la benzinărie în ziua respectivă? Probabil capacul nu s-a închis singur, sau, cine știe, nervozitatea lui Becali se explică și prin prețurile la pompă. Benzina a ajuns la 10 lei/litru, iată că inclusiv pentru un miliardar aceste prețuri devin nesustenabile. Cum ar fi să-l vedem pe Nea Gigi cu una electrică? Slabe șanse, desigur, mai ales că spunea despre Ghost-ul de 500.000 de euro că e ultima mașină pe care și-o cumpără, că de alta nu mai are nevoie. Vom vedea ce-i rezervă viitorul lui nea Gigi.

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