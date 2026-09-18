Lovitură pentru frații Tate, aflați în custodie la Miami. Mutarea care poate da peste cap planurile Marii Britanii

Lovitură pentru frații Tate, aflați în custodie la Miami. Mutarea care poate da peste cap planurile Marii Britanii
Frații Tate/ sursa foto: Profimedia
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Andrew și Tristan Tate se află în custodie la Miami. Avocații celor doi încearcă să conteste demersul pentru extrădarea în Marea Britanie. Aceștia sunt de părere că înainte de mutarea lor ar trebui soluționate dosarele penale aflate în desfășurare în România.

Marea Britanie încearcă să îi aducă pe frații Tate din Statele Unite ale Americii pentru a răspunde acuzațiilor. Numai că avocații celor doi, Andrew Ford și Adam Rasul au anunțat inițierea demersurilor pentru procedura prin care o instanță poate verifica dacă o decizie luată de autoritate respectă legea.

Aceștia contestă solicitarea de extrădare, iar unul dintre motivele invocate face referire la soluționarea dosarelor penale aflate în desfășurare în țara noastră. Andrew și Tristan Tate sunt cercetați în România pentru complicitate la trafic de minori și spălare de bani.

Mutarea care poate da peste cap planurile Marii Britanii

Argumentul avocațiilor firmei Holborn Adams este strâns legat de situația judiciară a fraților în România. În martie 2024, o instanță din țara noastră a aprobat predarea celor doi către Marea Britanie, dar numai după încheierea procedurilor judiciare românești.

Andrew Ford, unul dintre avocați, susține că extrădarea directă în Regatul Unit, înainte de finalizarea dosarelor din România, ar putea afecta pregătirea acestora pentru apărare. În ciuda acestui fapt, nu reprezintă o concluzie stabilă de o instanță, ci poziția apărării.

Amintim că dosarele existente în România se desfășoară în paralel cu cele din Statele Unite. Autoritățile din țara noastră îi anchetează pentru complicitate la trafic de minori și spălare de bani. Pentru că acestea sunt în curs, reprezintă un motiv pentru avocații fraților să conteste extrădarea în Marea Britanie. Acum, aceștia încearcă, prin procedura „judicial review”, să obțină verificarea legalității deciziei britanice de a cere extrădarea lor direct în Regatul Unit.

Frații Tate, în custodie la Miami

Andrew și Tristan Tate au fost arestați în luna iulie, la Miami, după cererea Marii Britanii privind extrădarea lor. Regatul Unit își dorește ca cei doi frați să răspundă acuzațiilor de viol și facilitare a traficului în scopul exploatării sexuale. Cu toate acestea, bărbații neagă acuzațiile. În plus, de curând, o instanță federală din Miami a respins cererea prin care solicitau să fie eliberați.

Judecătoarea Lauren Louis a susținut că eliberarea reprezintă un risc major de fugă, așadar, Andrew și Tristan rămân în custodie pe toată perioada actualei etape de proceduri. Deocamdată, Departamentul de Stat al Statelor Unite analizează solicitarea transmisă de autoritățile britanice, iar după această etapă documentele trebuie să urmeze procedura judiciară americană. Ulterior, cererea privind extrădarea va fi supusă controlului instanței.

VEZI ȘI: Stenograme DIICOT: Andrew şi Tristan Tate sunt acuzați de manipulare, violență și profituri uriașe obținute de la minore

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