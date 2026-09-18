Maria Popovici, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Mincu! „El nu a mai vrut să fie cu mine”

Maria Popovici, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Mincu!
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Maria Popovici a spus tot despre divorțul care a schimbat complet direcția vieții sale! După 12 ani în care au împărțit aceeași casă și aceeași scenă, povestea lor de iubire a ajuns, în cele din urmă, la capăt de drum. Acum, comedianta a făcut o mărturisire neașteptată despre momentul în care relația lor s-a rupt.

Nu a aruncat cu noroi, nu a căutat vinovați și nici nu s-a ascuns după explicații complicate. Comedianta a spus că Mincu a fost cel care a vrut să divorțeze și că n-a mai putut face nimic. Maria a mărturisit că nu poate considera egoist un om doar pentru că nu mai vrea să continue o poveste de iubire.

„Eu am divorțat că partenerul meu nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a expus părerea lui. Eu nu pot să zic «un nenorocit, că n-a mai vrut, un egoist». Dacă nu mai vrea omul să fie cu tine, nu înseamnă neapărat că este egoist”, a spus Maria Popovici într-un podcast.

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De ce a divorțat Mincu de Maria Popovici, de fapt

Alex Mincu a oferit, la rândul său, detalii despre perioada de dinaintea divorțului. El a spus, pentru CANCAN.RO, că relația lor s-a răcit treptat și că nu s-a mai putut face nimic. Comediantul a povestit că, după 12 ani împreună, a început să aibă discuții serioase cu Maria despre problemele din relație.

Maria Popovici, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Mincu!

Maria Popovici, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Mincu!

„După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea.i-am spus niște chestii: „Nu sunt OK în relație, hai să încercăm să schimbăm.” Discuțiile astea au fost pe parcursul a doi ani de zile. Nu au fost de genul „Eu plec, mi s-a luat, la revedere”. Eu am spus ce aveam de spus, ea nu mi-a spus neapărat ce avea de zis, ce trebuia să schimb eu”, a spus Mincu.

I-a dat „block” lui Mincu peste tot

Dar divorțul n-a fost și capătul poveștii! Din spusele lui Mincu, Maria n-a acceptat ușor despărțirea și lucrurile au început să scârțâie serios. El a povestit că fosta parteneră l-a blocat pe rețelele de socializare și că a început să vorbească urât de el. Mincu a spus că a rugat-o să o lase mai moale cu postările despre el și că a reacționat foarte ciudat.

„Și eu, și prietenii mei, și colaboratorii mei sunt blocați. Mai mulți oameni sunt blocați. Și i-am zis: „Stai liniștită, că nu am conturi false sau ceva, dar mi-au trimis și mie oamenii, au ajuns și la mine filmările cu ce postezi tu.” Și i-am zis să nu mai posteze nimic despre mine. Și mi-a zis: „Dar mă ameninți acum?” „No way. Nu te ameninț, te-am rugat doar.”, a spus el.

Un alt punct despre care au existat diferențe între cei doi a fost dorința de a avea copii. Potrivit informațiilor prezentate despre relația lor, Mincu nu și-ar fi dorit copii în timpul mariajului cu Maria Popovici. Acum, însă, situația este cu totul alta. După despărțirea de Maria, comediantul și-a refăcut viața sentimentală. Are o nouă parteneră, iar nunta lor este deja programată.

Mai mult, Mincu a spus că își dorește copii alături de actuala iubită. Acesta a povestit că încă de la începutul relației a simțit că ea este persoana alături de care vrea să-și construiască viitorul și a numit-o „The One”.

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