Maria Popovici, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Mincu! „El nu a mai vrut să fie cu mine”

Maria Popovici a spus tot despre divorțul care a schimbat complet direcția vieții sale! După 12 ani în care au împărțit aceeași casă și aceeași scenă, povestea lor de iubire a ajuns, în cele din urmă, la capăt de drum. Acum, comedianta a făcut o mărturisire neașteptată despre momentul în care relația lor s-a rupt.

Nu a aruncat cu noroi, nu a căutat vinovați și nici nu s-a ascuns după explicații complicate. Comedianta a spus că Mincu a fost cel care a vrut să divorțeze și că n-a mai putut face nimic. Maria a mărturisit că nu poate considera egoist un om doar pentru că nu mai vrea să continue o poveste de iubire.

„Eu am divorțat că partenerul meu nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a expus părerea lui. Eu nu pot să zic «un nenorocit, că n-a mai vrut, un egoist». Dacă nu mai vrea omul să fie cu tine, nu înseamnă neapărat că este egoist”, a spus Maria Popovici într-un podcast.

De ce a divorțat Mincu de Maria Popovici, de fapt

Alex Mincu a oferit, la rândul său, detalii despre perioada de dinaintea divorțului. El a spus, pentru CANCAN.RO, că relația lor s-a răcit treptat și că nu s-a mai putut face nimic. Comediantul a povestit că, după 12 ani împreună, a început să aibă discuții serioase cu Maria despre problemele din relație.

„După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea.i-am spus niște chestii: „Nu sunt OK în relație, hai să încercăm să schimbăm.” Discuțiile astea au fost pe parcursul a doi ani de zile. Nu au fost de genul „Eu plec, mi s-a luat, la revedere”. Eu am spus ce aveam de spus, ea nu mi-a spus neapărat ce avea de zis, ce trebuia să schimb eu”, a spus Mincu.

I-a dat „block” lui Mincu peste tot

Dar divorțul n-a fost și capătul poveștii! Din spusele lui Mincu, Maria n-a acceptat ușor despărțirea și lucrurile au început să scârțâie serios. El a povestit că fosta parteneră l-a blocat pe rețelele de socializare și că a început să vorbească urât de el. Mincu a spus că a rugat-o să o lase mai moale cu postările despre el și că a reacționat foarte ciudat.

„Și eu, și prietenii mei, și colaboratorii mei sunt blocați. Mai mulți oameni sunt blocați. Și i-am zis: „Stai liniștită, că nu am conturi false sau ceva, dar mi-au trimis și mie oamenii, au ajuns și la mine filmările cu ce postezi tu.” Și i-am zis să nu mai posteze nimic despre mine. Și mi-a zis: „Dar mă ameninți acum?” „No way. Nu te ameninț, te-am rugat doar.”, a spus el.

Un alt punct despre care au existat diferențe între cei doi a fost dorința de a avea copii. Potrivit informațiilor prezentate despre relația lor, Mincu nu și-ar fi dorit copii în timpul mariajului cu Maria Popovici. Acum, însă, situația este cu totul alta. După despărțirea de Maria, comediantul și-a refăcut viața sentimentală. Are o nouă parteneră, iar nunta lor este deja programată.

Mai mult, Mincu a spus că își dorește copii alături de actuala iubită. Acesta a povestit că încă de la începutul relației a simțit că ea este persoana alături de care vrea să-și construiască viitorul și a numit-o „The One”.

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