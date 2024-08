Maria Popovici lămurește divorțul de Mincu: „Mai ceva ca la Insula iubirii”

Maria Popovici și Alexandru Minculescu și-au surprins fanii atunci când au anunțat că divorțează, după șase ani de căsnicie. Păreau un cuplu închegat și formau o super echipă atât pe plan personal, cât și profesional. Inițial, cei doi nu au vrut să ofere prea multe detalii despre despărțire și au cerut oamenilor să le respecte intimitatea. Totuși, în spațiul public au apărut mai multe informații despre motivele care au dus la separare, astfel că actrița a vrut să lămurească zvonurile.

În urmă cu trei zile, Maria Popovici și Mincu, așa cum este cunoscut celebrul actor de stand-up comedy au anunțat că au luat-o pe drumuri diferite. Despărțirea s-a produs în urmă cu mai mult timp, dar abia acum au decis să vorbească public despre acest subiect.

„Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei, nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie sa faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp. Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!”, a scris Maria Popovici în mediul online.

Citește și: E singura persoană care a rămas alături de Livia (ex-Bordea)! Prietenii comuni s-au dezis de ea, cu o excepție…

Maria Popovici, prima câștigătoare iUmor, și Alexandru Minculescu, actor de stand-up comedy, și-au spus „adio” după o relație de 9 ani și o căsnicie de 6 ani. Cei doi nu au vrut să ofere prea multe detalii despre acest subiect și au cerut dreptul la intimitate.

Totuși, în spațiul public, au apărut mai multe informații despre posibilele motive care au dus la divorț. Potrivit EVZ.ro, Maria și Mincu ar fi decis să se despartă, în urma unor divergențe survenite pe plan profesional.

Ei bine, actrița nu a vrut să lase lucrurile așa și a ieșit public pentru a lămuri situația. Maria Popovici le-a transmis urmăritorilor săi din mediul online că ea și fostul soț nu au oferit niciodeclarație oficială, cu excepția mesajului de mai sus.

„Așa de mult nu voiam să fac din astea… Nu aveți nici cea mai vagă idee cât de mult nu îmi doream să fac din astea. Eu și cu Mincu nu am dat nicio declarație în presă. În afară de ce am postat pe paginile noastre de Instagram, altă declarație nu există (…) Înțeleg și îmi asum mai ceva ca la Insula iubirii, că nu ai încotro. Exact așa cum am scris în postare, este singurul adevăr, restul nu preocupă pe nimeni în afară de prietenii și familia noastră, oamenii apropiați. Înțeleg, e normal, și eu la viața mea am citit chestii din astea și am bârfit, dar noi nu am dat declarații în presă”, a spus Maria Popovici pe contul ei de Instagram.