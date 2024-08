E singura persoană care a rămas alături de Livia (ex-Bordea)! Prietenii comuni s-au dezis de ea, cu o excepție…

Prietenii s-au dezis de ea după ce Livia Eftimie, fosta lui Cătălin Bordea, l-a înșelat pe comediant cu cel mai bun prieten al lui. Mai mult, recentele ei declarații au atras și mai mult un val de acuze din partea celor în compania cărora petrecea timp înainte de divorț. Ei bine, în toată această perioadă, o singură persoană, în afara lui Spike, actualul iubit, pare să-i fi rămas alături. Livia a fost surprinsă, recent, la o ieșire în oraș alături de Andia. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Cândva, în urmă cu mai bine de un an, Livia Eftimie avea aproape totul. Un soț care o iubea nebunește, în persoana lui Cătălin Bordea, o casă a lor spațioasă și modernă, unde locuiau, precum și o mulțime de prieteni. Bruneta s-a îndrăgostit însă de Spike, nimeni altul decât bunul prieten al fostului soț.

Cei doi s-au ascuns cât au putut, până în momentul în care au fost surprinși împreună, de paparazzi CANCAN.RO. Moment în care, pentru Livia, viața a luat o altă turnură.

Bordea i-a luat mașina pe care i-o lăsase, iar prietenii comuni s-au îndepărtat de ea. Mai mult, recentele declarații ale brunetei, care-l acuza pe juratul de la iUmor pentru faptul că au ajuns la divorț, a învolburat și mai tare apele.

O singură persoană i-a rămas alături…

Amicii în compania cărora nu demult petrecea timp, au ieșit la atac. Și au aruncat acuzații grave la adresa Liviei. Ei bine, în toată această perioadă în care prietenii au izolat-o, o singură persoană i-a rămas aproape. Și nu, nu-i Paul Mărăcine, alias Spike care probabil la acea oră la care fosta lui Bordea a ieșit în oraș, avea cu totul alte treburi. Aceasta este nimeni alta decât Andia, una dintre artistele cu care Livia Eftimie lucrează la casa de producție.

Tristă și abătută…

Livia Eftimie și Andia au fost surprinse de paparazzi CANCAN.RO într-un centru comercial. Bruneta care recent mărturisea, într-o postare pe Instagram, că a avut probleme de sănătate în timpul căsniciei cu Bordea, părea abătută, fără a schița vreun zâmbet. Îmbrăcată ca o adolescentă, cu o bluză până-n talie și cu o pereche de jeanși trei sferturi, Livia și-a păstrat aceeași siluetă de invidiat.

„Am avut un șoc”

Recent, la mai bine de un an de la divorț, Livia Eftimkie a ținut să posteze varianta sa de adevăr, privind motivele care au dus la divorțul de Cătălin Bordea. Printre altele, aceasta a dat de înțeles că actorul ar fi ignorat-o în momente grele, în care avea probleme de sănătate.

„La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate. Veștile de la medici nu erau deloc bune. Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el. Atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie. Problemele lui erau mai importate decât ceea ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancere etc. Am tot tras semnale de alarmă că aș avea nevoie de un om pe care mă pot baza, că nu pot să le duc singură pe toate”, a scris aceasta, printre altele, pe Instagram.

