Livia Eftimie, declaraţii explozive despre Bordea: „El era cu cineva! Eram în depresie, mergeam zilnic la spital”

A trecut 1 an de când Cătălin Bordea și Livia Eftimie au divorțat. În tot acest timp, comediantul a fost aproape tot timpul dispus să împărtășească public punctul său de vedere, cum s-a simțit și ce a trăit în căsnicie, dar și cât de greu i-a fost după divorț. Ei bine, acum a venit și momentul Liviei. Bruneta a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre cei 11 ani petrecuți alături de Bordea și a făcut lumină în ceea ce privește ”prietenia” dintre Spike și fostul ei soț.

În urmă cu puțin timp, Livia Eftimie și-a făcut curaj și a vorbit – pentru prima dată – public despre căsnicia cu Cătălin Bordea, dar și despre motivele care au dus la divorțul lor. Bruneta a rupt tăcerea și a adus în discuție o serie de probleme cu care s-a confruntat încă de la începutul relației lor de iubire – în 2012. La mijloc nu a fost vorba despre infidelitate – nici din partea ei, nici din partea lui, problemele fiind cu totul altele.

Livia Eftimie a vorbit despre motivele care au dus la divorțul de Cătălin Bordea

Sătulă să mai fie jignită și considerată o femeie de moravuri ușoară – pentru că l-ar fi lăsat pe Cătălin Bordea și s-a cuplat cu Spike, cel care era considerat prieten bun cu fostul ei soț – Livia Eftimie a simțit nevoia să-și spună și partea ei de poveste, dar și cum s-a simțit și ce a trăit în cei 11 ani de relație.

Povestea de iubire dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie a început în anul 2012, atunci când amândoi erau tineri și cu o situație materială modestă. Au muncit mult împreună, însă Livia și-a luat asupra ei mult prea multe responsabilități, astfel încât s-a trezit într-un punct în care se ocupă până de mare parte din organizarea show-urilor de stand up comedy ale lui Bordea, dar și viața lui, de la modul cum se îmbrăca, ce posta pe social-media, cum vorbea etc. După mulți ani în care s-a ocupat de tot în relația lor, cerând ajutor constant, în anul 2020-2021, bruneta a clacat. A început să aibă o serie de probleme de sănătate, probleme pe care, conform spuselor ei, Bordea nu le vedea atât de importante încât să merite atenția lui.

”În 2012 l-am cunoscut pe Cătălin. De la început m-am învățat să fac totul singură pentru că nu aveam niciun fel de suport din partea lui. Am considerat că el trebuie să-și vadă de show-urile lui, iar eu să ținut restul. Să iau hotărâri, să țin legătura cu toată lumea, să încerc să-i țin prietenii aproape, să-i fac viața ușoară din toate punctele de vedere. Nu cred că a avut o grijă până în 2023. Motiv pentru care am lăsat viața mea și m-am ocupat de viața lui. De la ce vorbește, cum se îmbracă, ce postează pe Instagram, unde mergem în vacanță, am renovat singură apartamentul, am ținut efectiv două vieți, iar pe a mea am lăsat-o. Consideram că mai importantă e viața lui, iar ce fac eu nu are importanță. Nu știu cum vedeam eu asta. La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el, atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie. Problemele lui erau mai importate decât ceea ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancere etc. Am tot tras semnale de alarmă că aș avea nevoie de un om pe care mă pot baza, că nu pot să le duc singură pe toate. Am mințit că le pot duce eu, am plâns de multe ori singură, atacuri de panică, depresie constantă, lucruri pe care le-am dus singură – în toți acești 11 ani. Am cerut ajutorul constant, poate nu în fiecare zi, dar l-am cerut, spunând că am nevoie de un om pe care mă pot baza”, spune Livia Eftimie pe Instagram.

Livia Eftimie: ”Credeam că o să mă dezintegrez de atâta plâns”

Un an mai târziu, în anul 2022, Livia și Bordea au vorbit pentru prima dată despre o posibilă despărțire. Au stat separați timp de 3 luni, perioadă în care bruneta a reflectat la tot ceea ce trăise până atunci. Și-a dat seama că nu mai poate continua într-o astfel de relație – în care ea să se ocupe de tot – fără a avea susținerea și ajutorul partenerului ei. În anul 2023 au decis să divorțeze.

”În vara anului 2022 a fost prima dată când am vorbit despre despărțire. În toamnă am plecat de acasă vreo 3 luni. El începuse terapia, dar din ce vorbeam părea că nu înțelege, Am stat plecată, timp în care am avut un accident de mașină – a intrat tramvaiul în mașina mea – moment în care am crezut că am murit în timp ce mă împingea tramvaiul pe șine. Atunci am simțit o eliberare și o ușurare că se termină tot, că e momentul și felul perfect în care se termină. Nu a fost atunci și tot atunci mi-am dat seama că trebuie să se schimbe ceva. Nu pot să continui așa. Cu toate astea, m-am întors acasă pentru o perioadă de 1- 2 luni, perioadă în care am avut tot felul de discuții, discuții care s-au terminat în luna mai 2023 – cu faptul că ne despărțim. A doua zi după ce am decis să ne despărțim ne-am întâlnit la masă ca să stabilim ce facem, cum facem, moment în care am fost uimită să mi se spună că – după toți anii de muncă – să stau liniștită că o să-mi plătească el chiria pe un an și că o să rămân cu mașina, asta fiind cu tot ceea ce plecam eu după 11 ani de muncă. Nu este vorba despre partea financiară, a fost vorba despre faptul că am conștientizat că am fost acolo un stâlp atâta timp și cu atâta amar de efort. Am acceptat așa, mi-am strâns lucrurile repede, într-o săptămâna eram deja mutată. Mi-a fost greu să mă despart de locul ăla, credeam că o să mă dezintegrez de atâta plâns, dar am făcut-o și pe asta.”, a continuat bruneta.

Livia mărturisește că din toți cei 11 ani de relația a plecat din mariaj cu o mașină și cu promisiune că Bordea îi va achita chiria unui apartament – pe o perioadă de 1 an. În timp ce încerca să se acomodeze cu noua viață, bruneta a rupt legătura cu aproape toți prietenii și cunoștințele comune pe care le avea cu comediantul, însă a continuat să vorbească cu Spik – din partea căruia a simțit compasiune și empatie.

”Nu am plecat cu bucătăria – deși era plătită de ai mei, nu am plecat cu nimic altceva, deși am muncit atâția ani. Am plecat doar cu hainele și câteva cărți. M-am mutat, am stat singură o perioadă. Aveam niște probleme de sănătate destul de urâte, mă duceam la urgență de 2x pe zi să-mi fac injecții cu antibiotic și calmant, timp în care am fost pozată, jignită, se vorbea foarte urât despre mine, fără pic de compasiune că și eu treceam printr-un divorț, și eu trebuia să o iau de la capăt, nu e ceva ce faci zilnic de drag sau de plăcere. M-am obișnuit în apartament, am rupt legătura cu aproape toți pe care i-am cunoscut în cei 11 ani, deși am încercat să ajut, să am grijă să fie bine toată lumea, am umplut șifoniere ale unor oameni care nu mă bagă astăzi în seamă, am ținut mult la relațiile dintre ei și prietenii lui, de cele mai multe ori, unele relații le-am ținut forțat.

Una dintre prieteniile astea forțate a fost și cea cu Paul (Spike). Noi ne știam din 2014 și în 2016 a trecut printr-o depresie destul de urâtă, moment în care eu am încercat să-l ajut, însă prin prisma lui Cătălin. Îl rugam să iasă cu el, să-l scoată la un suc, să mergem la film, să încercăm să-l scoatem din momentul ăla prost. Paul l-a ajutat cu niște treburi pentru niște piese, era un schimb echitabil până la un punct. Când Paul a avut nevoie de mai mult suflet, iar Cătălin nu a fost dispus sau nu avea de unde să-l dea. Relația lor a încetat atunci. Se îndepărtaseră de ceva vreme, nu se sunau, nu se vedeau. Eu am ținut legătura cu Paul, am fost prieteni foarte buni. Simțeam că îl înțeleg și că m-ar înțelege”, a mai spus Livia.

”În luna mai am depus actele de divorț, iar în august el era cu altcineva”

Concluzionând, Livia a ținut să lămurească anumite aspecte importante din perioada în care s-a aflat de relația ei cu Spike. Imediat după ce s-a afișat alături de artist, bruneta a fost acuzată că l-ar fi părăsit pe comediant pentru a se cupla cu prietenul lui, stârnind astfel un val de reacții dure din partea publicului. Ei bine, se pare că lucrurile nu au fost chiar așa.

”Ne întoarcem în 2023 – când am plecat. Cătălin a spus că nu-l interesează problemele mele de sănătate atâta vreme cât noi ne-am despărțit. Corect, nu mă așteptam la nimic. Eu am plecat în mai de acasă, în iunie am semnat actele de divorț, în august el era cu cineva, iar pozele cu mine și cu Paul au fost făcute pe data de 5 septembrie. De ce este importantă data de 5? Pentru că pe 6 septembrie am primit mesaj că trebuie să-i duc mașina – care era a mea. Am spălat mașina, i-am dus-o înapoi, i-am lăsat-o, am aflat că încă păstrează numerele mele pe mașină, ceea ce mi se pare rău, dar nu am ce sa spun. Mașina nu este pe numele meu așa că… aia e. Am plecat așa cum am venit cumva. Dacă eram omul despre care se vorbește, m-aș fi dus prin tribunal. Nu m-am așteptat la toate lucrurile astea. Nu doar el a fost îndurerat, și eu am avut parte de multă suferință în procesul ăsta și mi le plătesc, o să mi le plătesc pe toate. Am avut trei relații serioase toată viața mea”, a concluzionat Livia pe contul său de Instagram.

