Reacția surprinzătoare a Olgăi Barcari, ”fosta” lui Cătălin Bordea, când l-a văzut sărutându-se cu noua iubită. ”Am rămas…” Ce mesaj i-a transmis

Cătălin Bordea a ”lovit” la Dubai? El zice că nu, că pe Insta s-a rezolvat cazul, însă de acolo îi vine noua iubită, Elena, pe care a sărutat-o cu foc în stradă, iar CANCAN.RO nu a ratat momentul! Focoasa șatenă e țiplă, iar comediantul a ”poleit-o” numai în cuvinte mari. Ce zice, însă, ”fosta” despre ultima lovitură ”predată” de ”ex-ul” ei? Avem declarațiile, în exclusivitate!

Cătălin Bordea și Olga Barcari nu au recunoscut niciodată relația pe care CANCAN.RO a descoperit-o (Vezi AICI totul), dar atunci când au fost ”interogați” în ceaa ce privește legătura lor, cei doi au avut numai cuvinte siropoase de zis unul despre celălalt. E viața lor, ei știu mai bine ce fac cu ea, dar un lucru este cert! Fiecare a luat-o pe drumul său și nu mai e cale de întoarcere. În timp ce Olga Barcari își dedică tot timpul activității profesionale, Bordea a dat mai multă atenție și importanță viații sentimentale.

Iar comediantul pare să-și fi găsit liniștea în brațele Elenei, o tinerică aterizată zilele trecute din Dubai. Acolo cică și locuiește. Mai mult de atât, pe tărâmul arăbesc s-a relaxat recent și Cătălin Bordea. Coincidență sau nu 🤫😬.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BORDEA RUPE TĂCEREA, DUPĂ CE CANCAN.RO A DEZVĂLUIT APROPIEREA DE OLGA BARCARI: ”ESTE ABSOLUT MINUNATĂ, ORICE BĂRBAT AR FI NOROCOS SĂ FIE CU EA!”)

Reacția ”fostei”, după ce Cătălin Bordea a fost surprins sărutându-se cu Elena

Dar Olga Barcari? Au răscolit-o fotografiile cu cei doi lipindu-și, apăsat, buzele? Pare-se că nu, pentru că declarațiile pe care ni le-a făcut, în exclusivitate, întăresc relația de amiciție dintre cei doi. Și de susținere, evident! Nici urmă de ranchiună sau regrete.

”Chiar m-a bucurat vestea! Pentru că merită din plin să fie fericit. Îi merge foarte bine din punct de vedere profesional, așa că era timpul să aibă parte și de dragostea unei femei. În viață, prietenii se susțin în orice situație. Eu și Cătălin am rămas prieteni. Îi doresc tot binele și toată fericirea din lume! Avea nevoie după tot tumultul prin care a trecut după divorț”, a declarat Olga Barcari.

Olga ne-a mai dezvăluit că, în prezent, se dedică în totalitate proiectelor sale și urmează câteva surprize pentru cei care o urmăresc. Nu mai constituie un secret faptul că este una dintre cele mai renumite hairstyliste din București. În portofoliul basarabencei se află o mulțime de vedete ce postează cu mândrie coafurile realizate de Olga Barcari. Gina Pistol, Karmen Simionescu, Adda Balada și Jo sunt doar câteva dintre numele sonore ce apelează la mâna pricepută a basarabencei.

„De copilă tund, din clasa a șasea. Am fost aleasă foarte repede să mă duc la un salon și unde am mers am făcut performanță. Nu mi-am permis niciodată să fiu „una” pentru că veneau clienți, la salon, și ziceau: «m-a tuns una». Și am zis că în cazul meu nu o să se întâmple așa ceva.

Eu îmi doresc ca lumea să-mi știe numele. Le spun tuturor, care au o pasiune, să își asculte instinctul, sufletul, să nu asculte pe nimeni. Niciodată șefii, colegii, rudele, pe nimeni. Dacă tu simți că ești mai mult decât ești în momentul de față, așteaptă-ți momentul!”, ne-a mai spus Olga Barcari.

Ce spune Cătălin Bordea despre noua iubită

Pe de altă parte, Cătălin Bordea ne-a făcut dezvăluirile despre noua lui cucerire fără niciun hop! A spus, din start, că pe rețelele de socializare au făcut primul pas al idilei, începută chiar nevinovat. 😜

„Ne-am cunoscut prin mici discuții nevinovate pe Instagram, fără intenții. Încercăm să o fac să râdă, din când în când, și s-a legat o prietenie”, a mărturisit Cătălin Bordea.

(NU RATA: REPLICA LUI CĂTĂLIN BORDEA, DUPĂ MESAJUL EMOȚIONANT AL FOSTEI SOȚII, LIVIA. ”M-AM ÎNTORS CU BIJUTERII CU DIAMANTE!”)

Cică încă nu-s iubiți, a atenționat juratul de la iUmor, deși imaginile oferite de CANCAN.RO îl contrazic. Recunoaște, însă, că Elena i-a căzut cu tronc! Dar cei doi au decis să ia lucrurile ușor.

„Nu pot spune că suntem iubiți. Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este”, a completat actorul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.