Replica lui Cătălin Bordea, după mesajul emoționant al fostei soții, Livia. ”M-am întors cu bijuterii cu diamante!”

Cătălin Bordea a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu este la curent cu ultimele postări ale fostei soții, Livia Eftimie. Motivul? Nu mai are timp de ea și nici de Spike, cândva cel mai bun prieten al său. Bruneta a publicat recent o imagine emoționantă, în care Paul Mărăcine o îmbrățișează. Mai mult decât atât, fotografia a fost însoțită de un mesaj de dragoste. Totodată, aceasta a sugerat că relația cu juratul de la iUmor nu mai mergea de ceva timp, motiv pentru care a ales să pună capăt căsniciei lor.

Juratul de la iUmor s-a întors, recent, dintr-o vacanță de șapte zile în Dubai, prima din ultimii trei ani. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, acesta ne-a vorbit despre noile sale achiziții, despre descoperirea făcută și nu numai. De asemenea, acesta ne-a spus care este principalul motiv pentru care nu mai e la curent de ceva timp cu ultimele acțiuni ale fostei soții, Livia Eftimie…

„Nu mai am loc de ăștia doi în gânduri”

CANCAN.RO: Ești la curent cu noile postări ale fostei soții?

Cătălin Bordea: Chiar nu știu despre ce e vorba…

CANCAN.RO: O fotografie cu Spike, precum și un comentariu cu subînțeles la adresa ta…

Cătălin Bordea: Nu mă uit… Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri. M-am întors din vacanță și am intrat direct în treabă a doua zi. Câte două filmări pe zi, repetiții, contracte noi, multă apă și mai nou diamante.

CANCAN.RO: Unde ai fost in vacanță și la ce diamante te referi?

Cătălin Bordea: Am fost în Dubai. Și m-am întors cu bijuterii cu diamante. Se pare că îmi plac, mai nou.

CANCAN.RO: Pentru cine sunt diamantele?

Cătălin Bordea: Pentru mine…

CANCAN.RO: Ce anume ti-ai luat?

Cătălin Bordea: Haine, adidași, geacă și inel de aur cu diamante și craniu.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BORDEA, MĂSURA RADICALĂ PENTRU FOSTA SOȚIE, LIVIA. A PUS-O PE BLACKLIST!)

Motivul pentru care a ales vacanța din Dubai

CANCAN.RO: Cum a fost si de ce-n Dubai?

Cătălin Bordea: Am mâncat salată de roșii, am citit, m-am copt la soare și am înveselit cămile. Am mers în Dubai pentru că am vrut să mă plimb cu motorul prin deșert… Și pentru că e foarte cald și îmi place tare.

CANCAN.RO: Singur în vacanță?

Cătălin Bordea: Am fost în vacanță. Prima vacanță după 3 ani. Singurel și plin de protecție solară la mine.

(VEZI ȘI: DOVADA CĂ BORDEA NU A UITAT-O PE FOSTA LUI SOȚIE, CHIAR DACĂ L-A ”TRADUS” CU SPIKE! CE TATUAJ ȘI-A FĂCUT JURATUL DE LA IUMOR)

„Când o să fiu bătrân și libidinos…”

CANCAN.RO: Ți-ai făcut de cap prin cluburi?

Cătălin Bordea: Nu o să mă vezi pe mine prea curând prin cluburi.

CANCAN.RO: De ce nu?

Cătălin Bordea: Pentru că nu dansez…

CANCAN.RO: Ai șansa să admiri femei frumoase…

Cătălin Bordea: Ce să admir? Când o să fiu bătrân și libidinos, poate o să arunc o cataractă spre o domnișoară.

„L-am făcut să râdă destul pe Dumnezeu în trecut”

CANCAN.RO: Probabil atunci o sa fii la casa ta, cu soție și copii. Sau nu te vezi însurat, peste ani?

Cătălin Bordea: Nu îmi fac planuri că și așa l-am făcut să râdă destul pe Dumnezeu în trecut…

CANCAN.RO: De ce zici asta?

Cătălin Bordea: E vorba aia “dacă vrei să îl faci pe Dumnezeu să râdă, fă-ți planuri”.

CANCAN.RO: Cât ai stat în Dubai ai apucat să te plimbi cu motorul așa cum ți-ai dorit?

Cătălin Bordea: Am stat o săptămână. Nu am mai apucat să mă urc pe motor pentru că nu se găseau. Dar am avut o mașină de lux. Și m-am plimbat peste tot…

