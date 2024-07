Cătălin Bordea, topit după Elena! Nu-l interesează că a fost amanta lui Cazacu: ”Ne este foarte drag unul de altul!”

Cătălin Bordea a fost surprins de CANCAN.RO, în urmă cu câteva zile, în tandrețuri cu o tânără pe nume Elena Ardeleanu, cea care, de altfel, i-a readus zâmbetul pe buze. Comediantul a trecut printr-o despărțire dificilă anul trecut, iar imaginile cu noua parteneră reprezintă dovada că soarele răsare după furtună! Bărbatul a transmis un mesaj clar, într-o emisiune de televiziune, după ce imaginile au ajuns în spațiul public. Iată ce a spus!

Cătălin Bordea se reface din punct de vedere sentimental, după ce a trecut printr-o separare dificilă. Vă reamintim faptul că, anul trecut, actorul de stand-up comedy a divorțat de fosta sa parteneră, după o căsnicie de 8 ani (relație de 10 ani). După ce Livia, fosta sa soție, a început o relație cu artistul Spike, comediantul și-a găsit, acum, alinarea în brațele unei tinere pe nume Elena Ardeleanu. CANCAN.RO vă pune la dispoziție imaginile cu momentul în care actorul de stand-up comedy se îmbrățișează cu Elena Ardeleanu, iar acestea pot fi vizualizate AICI.

După ce imaginile au ajuns în spațiul public, comediantul a oferit o primă reacție, care poate fi urmărită AICI. Tot CANCAN.RO a adus în atenție un alt aspect interesant, și anume faptul că tânăra în prezența căreia actorul a fost surprins a fost amanta lui Cătălin Cazacu. Toate detaliile se regăsesc, în exclusivitate, la acest LINK.

Cătălin Bordea se înțelege foarte bine cu tânăra în prezența căreia a fost surprins, recent, de CANCAN.RO. În cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, comediantul a oferit mai multe detalii legate de relația lor.

„Ne este foarte drag unul de altul, sincer îți zic. Este pentru prima oară când nu îmi mai pasă (n.r că nu e discret). (…) Ne știam de dinainte, dar nu a fost ceva cu intenție. Nici acum nu e. E foarte devreme să vorbim despre asta (n.r. relatie). Ea a ieșit dintr-o relație, eu am ieșit din al Doilea Război Mondial… Eu sunt încă in ghips. Ne înțelegem foarte bine. Nu dăm un nume la treaba asta.

Eu am stat într-o relație foarte aproape și nu a funcționat. Nu se mai pune probleme dacă e la distanță sau aproape, dacă e blondă sau brunetă, dacă e tatuată sau nu. Este foarte simplu, sunt cinci ore. (…) Când se pot întâmpla și lucruri de moment: de genul, dacă ai chef să bei o cafea în Paris, ne întâlnim acolo.

Pupătura asta este, din punctul meu de vedere, un mod de a fi liber pentru prima oară. Mă comport normal. (…) Ne știm de o lună. Eu în toată perioada asta nu am lăsat nici geamul deschis, mai ales ușa. Nu am fost disponibil emoțional. Nici acum nu sunt disponibil emoțional cu totul. M-am lăsat dus de val. În toată perioada asta nu am încercat să impresionez pe nimeni.(…) Elena mi-a zis că sunt stricat rău”, a spus Cătălin Bordea.