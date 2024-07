Livia Eftimie, val uriaș de HATE după ce s-a pozat cu Spike. Ce a putut să pățească fosta lui Bordea

O nouă lovitură dură pentru Livia Eftimie! Fosta soție a lui Cătălin Bordea se confruntă cu reacții dure din partea internauților, după ce acum un an s-a descoperit că l-a înșelat pe fostul ei partener cu cel mai bun prieten al acestuia, Spike. Se pare că incidentul nu a fost dat uitării de către fanii comediantului. Ce i se reproșează Liviei Eftimie?

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au trăit o poveste de dragoste care a durat 11 ani, însă totul s-a încheiat dramatic. După ani întregi de căsnicie, cu bune și rele, bruneta a călcat stâmb și și-a înșelat soțul cu cel mai bun prieten al acestuia, cântărețul Spike. După eșecul pe care l-a trăit pe plan sentimental, comediantul a primit mult sprijin din partea fanilor săi, în timp ce Livia a fost criticată aspru.

În urmă cu câteva ore, Livia Eftimie a postat pe social media o fotografie cu iubitul ei, iar reacțiile au fost extrem de negative. Deși a trecut mai bine de un an de când Livia Eftimie a încheiat relația cu Cătălin Bordea și acum este împreună cu fostul său amant, oamenii continuă să îi amintească de această faptă și să o critice aspru.

În urmă cu puțin timp, după ce a postat o fotografie cu Spike, Livia Eftimie a distribuit pe InstaStory mai multe mesaje odioase primite de la oameni, care încă o condamnă pentru că și-a înșelat fostul soț cu cel ce fusese cavaler de onoare la nunta lor.

Cum a trecut Cătălin Bordea peste infidelitatea fostei sale soții

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au fost împreună timp de mai bine de un deceniu. La scurt timp după despărțire, faimosul comediant a recunoscut că au existat semne pe care nu le-a observat la momentul potrivit. Juratului de la iUmor nu i-a fost deloc ușor să treacă prin scandalul divorțului, având nevoie de ședințe de terapie pentru a înțelege cele întâmplate.

„Chestia asta mi-a pus capac. Te lasă mama, tata, soția… eu deja aveam teama abandonului, dar nu știam ce înseamnă exact. (…) Eu m-am dus la terapie să fiu alături de ea. Nu m-am dus la terapie să văd care este treaba cu mine. (…) Am găsit-o schimbată radical după ce m-am întors de la America Express. (…)

Eu am luat totul pe mine, adică eu eram clar de vină. (…) Îmi reproșam că nu am fost mai atent, îmi reproșam că poate nu am fost destul de bărbat, mi-am reproșat că nu am fost deloc bărbat în tot timpul relației, am fost mai mult copil decât bărbat, mi-am reproșat că am jucat un personaj, acest comediant care vine și acasă și care tot timpul încearcă să își facă soția să râdă. Și nu am fost, poate, profund uneori. Mi-am reproșat că uneori nu mi-am dat seama de anumite semnale și poate nu le-am văzut”, a mărturisit Cătălin Bordea.

Mai mult, Livia Eftimie a decis să rupă tăcerea și să spună și partea sa de poveste. Reacția Brunetei a fost una cu totul tranșantă. Aceasta și-a exprimat indignarea față de modul în care este percepută o femeie care încearcă să ia decizii pentru binele ei. De asemenea, a sugerat că relația cu Bordea nu mai mergea de ceva timp, motiv pentru care a ales să pună capăt căsniciei lor.