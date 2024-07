Cătălin Bordea rupe tăcerea după ce a fost surprins de CANCAN.RO cu noua iubită. Cum a cunoscut-o și ce planuri are: ”Știe prin ce am trecut, nu e nicio presiune!”

Cătălin Bordea simte din nou fiorul dragostei la mai bine de un an de când fosta soție i-a dat „lovitura de grație”. CANCAN.RO v-a prezentat, în exclusivitate, imaginile cu noua iubită a comediantului. Elena Ardeleanu e numele femeii ce i-a readus zâmbetul pe buze. Iar juratul de la iUmor ne-a dat primele detalii în ceea ce privește relația lor. S-au cunoscut pe Instagram, o consideră o femeie extraordinară, iar dragostea deja „plutește-n aer”.

Ca de fiecare dată, CANCAN.RO a fost pe fază și v-a prezentat, în premieră și-n exclusivitate, primele fotografii cu femeia ce i-a readus zâmbetul pe buze lui Cătălin Bordea. Elena Ardeleanu este numele ei și a venit tocmai din Dubai să-l revadă, la doar câteva zile distanță de când el s-a întors din vacanța având aceeași destinație. El a așteptat-o la aeroport, s-au sărutat, iar pentru cei doi se anunță o vară extrem de fierbinte. Nu doar la propriu!

Cum s-au cunoscut

Tot în exclusivitate, CANCAN.RO vă prezintă prima reacție a juratului de la iUmor pe marginea noii sale idile. Cătălin Bordea și Elena Ardeleanu s-au cunoscut pe rețelele de socializare, potrivit propriilor mărturisi

„Ne-am cunoscut prin mici discuții nevinovate pe Instagram, fără intenții . Încercăm să o fac să radă, din când în când, și s-a legat o prietenie”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BORDEA A CLACAT DUPĂ DIVORȚ ȘI DECESUL MAMEI. SINGUR ÎN PĂDURE, A IZBUCNIT ÎN LACRIMI ȘI… TABLOUL DURERII!)

„E o femeie extraordinară”

Chiar dacă „dragostea plutește-n aer”, Bordea nu se aruncă cu „capul înainte”. O ia pas cu pas, nu se grăbește în noua sa relație. Vorbește însă în termeni foarte frumoși despre noua sa parteneră.

„Nu pot spune că suntem iubiți. Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este”, a adăugat actorul.

(NU RATA: REACȚIA LUI BORDEA CÂND A VĂZUT IMAGINILE DIN CANCAN.RO CU LIVIA & SPIKE IN LOVE: ”ASTA LE DORESC!”)

„Are o viață în Dubai”

Comediantul ne-a mai spus că femeia ce l-a cucerit locuiește în Dubai și este la curent cu tot trecutul său din care a făcut parte fosta nevastă. Mai precis, și cu trădarea acesteia și al prietenului său cel mai bun, Spike.

„Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, ne-a mai spus Cătălin Bordea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.