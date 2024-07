Bordea i-a luat iubita lui Cazacu! ”Cumetriile” din Antenă

CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, primele imagini cu Cătălin Bordea și actuala iubită. După ce-a fost înșelat de Livia cu Spike, comediantul pare că și-a găsit fericirea din nou. Tot CANCAN.RO vă spune astăzi că actuala lui Bordea a fost amanta lui Cazacu! Ce, cum, când? Așa ne-am mirat și noi, așa că luați popcorn!

În urmă cu doar câteva zile vă prezentam AICI primele imagini cu Bordea și noua sa cucerire, pe nume Elena. Ce pupici, ce atingeri, ce îmbrățișări! Prezentatorul TV și șatena par a fi în al nouălea cer împreună. Pentru cât timp însă, nu știm! Mai ales după ce vor citi acest articol!

CANCAN.RO a aflat cine este și cu ce ocupă noua iubită cu care Cătălin Bordea a și confirmat relația. Încurcate mai sunt căile dragostei și ale Domnului! Așa se face că actuala parteneră a lui Bordea este fosta amantă a lui Cazacu! Da, da, ați citit bine!

Pare-se, Elena ar avea o slăbiciune pentru numele Cătălin, altfel nu ne explicăm cum a ”ochit” doi dintr-un foc! Să vă povestim cum stă treaba, de fapt. În aprilie 2023, tot CANCAN.RO vă dezvăluia că Ramona Olaru și Cazacu s-au despărțit, deși erau la un pas de altar. În loc să auzim clopotele de nuntă, am auzit confirmările separării. Mărul discordiei ar fi fost nimeni alta decât Elena, actuala lui Bordea! Pam, pam!

Pare-se, Cătălin Cazacu s-ar fi iubit în mare secret cu Elena, chiar dacă, oficial, avea o relație cu Ramona! Supărată nevoie mare că iubitul o ”traducea”, asistenta de la Neatza i-a dat papucii, așa cum era de așteptat. Așadar, Cazacu s-a pricopsit cu Elena! La puțin timp distanță însă, Cazacu ar fi aflat că Elena nu este un îngeraș așa cum poza în fața sa, ci dimpotrivă: face videochat! Ba chiar ar fi avut și un ”sponsor”, dovadă că fata era pusă pe fapte mari deja!

Actuala lui Bordea, ”bancomat” pentru Cazacu

Băiat descurcăreț din fire, Cazacu s-ar fi reorientat rapid și a decis să profite de pe urma situației apărute. Pe principiul ”fă rai din ce ai”, Cătălin ar fi început să-i ceară bani amantei videochatiste, care imediat ar fi percutat și ar fi început să-i transfere sumele dorite. Dacă tot l-a lăsat Ramona din cauza ei, măcar să aibă și el ceva de câștigat, corect? Din nefericire, lanțul de iubire dintre actuala lui Bordea și Cazacu s-a rupt rapid! Ba chiar s-a lăsat cu mare scandal, în urma căruia Elena a plecat plângând din apartamentul lui motociclistului! Deși Elena ar fi amenințat că își pune capăt zilelor dacă o lasă Cătălin, rezultatul a fost același, iar cei doi au rămas separați.

Ca să vedeți cât de mică este lumea, acum, Elena se iubește cu Bordea! Așadar, din amanta ținută ascunsă, Elena a devenit iubită! Pe lângă faptul că au același nume, atât Bordea, cât și Cazacu cochetează cu televiziunea, au tatuaje și sunt mai mereu în atenția presei. Așadar, cam acesta ar fi tiparul Elenei, zicem noi.

„Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este. Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, ne-a mai spus Cătălin Bordea.”, spune Bordea, despre Elena.

Nu știm însă dacă Bordea știe ce presupune mai exact”viața profesională” a partenerei sale. Părăsit de către Livia pentru Spike, acum, Bordea se iubește c-o fostă amantă. Să fi sărit comediantul din lac în puț? Ne-ar părea tare rău să-l vedem iar suferind sau lăsat cu ochii-n soare! Așadar, Cătălin, mai suflă și tu-n iaurt!

