Ioana Tufaru, însărcinată la 47 de ani, nu vrea să păstreze copilul. Care este motivul, de fapt

În urmă cu doar câteva zile, Ioana Tufaru a anunțat că ea și soțul ei, Ionuț, așteaptă un copil. Cei doi mai au împreună un băiețel, pe nume Luca. Totuși, fiica Andei Călugăreanu nu știe dacă va păstra bebelușul. De asemenea, a dezvăluit și motivele pentru care ia în calcul posibilitatea să renunțe la sarcină. Află, în articol, toate detaliile!

Ioana Tufaru și soțul ei, Ionuț, au un băiețel pe nume, Luca. Cei trei duc un trai modest și fericit, iar acum au primit și o veste neașteptată. Recent, fiica Andei Călugăreanu și partenerul său de viață au aflat că vor deveni părinți din nou. Aceasta a făcut marele anunț în cadrul unui interviu. De asemenea, a mărturisit că are mai multe temeri legate de sarcină și nu știe dacă este pregătită pentru încă un copil.

Ioana Tufaru a mărturisit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Ea a fost diagnosticată cu discopatie lombară și suferă de o afecțiune la nivelul rinichilor. Nu îi este deloc ușor, mai ales atunci când are crize de durere.

Astfel, odată cu sarcina, fiica Andei Călugăreanu este nevoită să facă investigații suplimentare. Aceasta a declarat că ia în considerare posibilitatea să renunțe la sarcină, dacă medicii nu îi dau acordul, în urma analizelor.

Dacă specialiștii, medicii și analizele nu îmi permit din punct de vedere medical să duc această sarcină mai departe, nu o duc. Dar, dacă mi se dă un ok, mă mai gândesc”, a declarat Ioana Tufaru la emisiunea Viața fără filtru.

„Am niște probleme la coloană, am discopatie lombară. Trebuie operație, dar vedem când o vom face și pe aia. Mai sunt probleme și pe la rinichi. Mai sunt și probleme cred că și la plămâni. Asta e doar părerea mea. Răcesc destul de des. Trebuie văzut.

Ioana Tufaru nu a fost încă la medic și nu știe cu exactitate când a rămas însărcinată, însă bănuiește că are aproximativ două luni. Abia după ce va sta de vorbă cu specialiștii va putea lua o decizie sigură.

„Îmi doream altceva. Ca rezultatul să fie altul. Sunt nehotărâră, nu știu. Trebuie să merg întâi să văd ce spun specialiștii. Trebuie să văd cât am, două luni – două luni și jumătate. Eu am lăsat pe seama menopauzei. Nu știu să răspund (n.r dacă va renunța la sarcină) până nu am o certitudine de la medici. Aștept concluzia medicilor”, a mai spus Ioana Tufaru.