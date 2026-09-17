Cine este iubita lui Gami de la Power Couple. Erika Aylin are 22 de ani și a stat departe de lumina reflectoarelor

Gami se numără printre vedetele care vor accepta una dintre cele mai mari provocări ale relației lor. Cunoscutul vlogger, pe numele său real Andrei Gavril, va participa la noul sezon al emisiunii „Power Couple”, însă nu va porni în această aventură singur. Alături de el va fi iubita lui, Erika Aylin, o tânără de 22 de ani care a preferat până acum să stea departe de lumina reflectoarelor.

Participarea lui Gami la „Power Couple” vine și cu o surpriză pentru cei care îi urmăresc activitatea în mediul online. Deși este o persoană foarte cunoscută și obișnuită să își împărtășească o parte din viață cu publicul, vloggerul a ales să fie discret în ceea ce privește viața sa sentimentală. După despărțirea de Oana Sfinxul, alături de care a avut o relație de mai mulți ani, Andrei Gavril nu a făcut publică o nouă poveste de iubire.

Cine este noua iubită a lui Gami

Lucrurile s-au schimbat însă în ultima perioadă. Gami și Erika Aylin au confirmat că formează un cuplu, iar apariția lor împreună în cadrul proiectului „Power Couple” îi aduce pe cei doi pentru prima dată în atenția publicului într-o asemenea ipostază.

Erika Aylin are 22 de ani și este studentă. Spre deosebire de partenerul său, care este cunoscut de ani buni în mediul online și are o comunitate numeroasă de urmăritori, tânăra nu a fost până acum o prezență constantă în spațiul public.

Relația dintre cei doi a fost ținută departe de ochii curioșilor, iar Gami nu s-a afișat în mod frecvent alături de iubita lui. Tocmai de aceea, confirmarea participării la „Power Couple” a reprezentat și momentul în care publicul a aflat cine este femeia care îl însoțește în prezent pe cunoscutul creator de conținut.

Erika este pasionată de experiențe noi și pare pregătită să iasă din zona de confort. Participarea la emisiune presupune o serie de probe menite să pună cuplurile în situații neobișnuite și să le testeze modul în care comunică, reacționează sub presiune și iau decizii împreună.

„Mi s-a părut o oportunitate unică să îmi testez limitele, pentru că îmi place să ies din zona de confort și să încerc cât mai multe provocări noi. Iar faptul că trec prin toate astea alături de Andrei face experiența și mai specială pentru mine. Semănăm destul de mult în felul în care gândim și reacționăm, ceea ce consider că poate fi un avantaj pentru noi, dar avem și momente în care suntem complet diferiți. Cred că fix combinația asta o să facă experiența mai interesantă și o să ne pună în situații în care va trebui să ne completăm unul pe celălalt, dar am foarte multă încredere că o să reușim”, a spus Erika.

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