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Foștii concurenți de la Power Couple sunt împreună de șase ani, dar povestea lor a început cu stângul. Andrei Niculae: „Nu îmi doream o relație”

De: Raluca Bădică 17/08/2026 | 12:38
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De la „nu vreau relație” la povestea care i-a schimbat complet planurile! Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, au făcut declarații savuroase în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, unde au vorbit deschis despre începuturile relației lor și despre perioada în care s-au cunoscut. Andrei recunoaște că era burlac convins, ieșea cu mai multe fete și vorbea cu mai multe în același timp, fără să-și dorească o relație. Nici Claudia nu căuta iubirea, iar din primele momente și-a dat seama că el era în perioada lui de „umblat din floare în floare”. Doar că socoteala de atunci nu avea să semene deloc cu povestea lor de astăzi.

De aproximativ șase ani, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan formează un cuplu, iar povestea lor a ajuns în atenția publicului larg odată cu participarea la „Power Couple România”. Cei doi au acceptat provocarea sezonului 3 și au arătat în fața camerelor cum funcționează relația lor atunci când sunt puși la încercare. Interviul întreg îl puteți vedea pe canalul de YouTube CANCAN.RO, duminică, 16 august, de la ora 18:00.

„Nu voiam să pierd timpul nimănui. Nu îmi doream o relație”

De aproximativ șase ani, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan formează un cuplu, iar povestea lor a ajuns în atenția publicului larg odată cu participarea la „Power Couple România”. Cei doi au acceptat provocarea sezonului 3 și au arătat în fața camerelor cum funcționează relația lor atunci când sunt puși la încercare.

Andrei Niculae și Claudia, în platoul CANCAN EXCLUSIV.
CANCAN: Tu scriai la mai multe?

Andrei: Eu scriam tuturor, la mai multe. Eram în perioada în care combinam orice.

Claudia: Și mi-a scris: „Bună, vrei să ieșim?” Foarte direct. Eu nu am mai primit niciodată un asemenea mesaj direct. Nici măcar „Ce faci?”.

Andrei: Nu mă interesa altceva. Voiam să o cunosc! Așa eram cu toate fetele cărora le scriam. În funcție de ce îmi trezeau, le ziceam: „Vrei să vii la mine? Vrei să ne vedem?” Eram direct. Niciodată nu am avut o vrăjeală din asta. Mi-a luat telefonul un amic, că umblam cu mai multe fete, și mi-a zis: „Ia să văd și eu ce le scrii. Ai tu vrăjelile tale, replici.” Nu existau replici. Mă uit la o fată și, în funcție de ce trezește în mine, o să-i zic. Și dacă se supără, o să-i zic că este un compliment, dar nu vreau să-i pierd timpul. Nu voiam să pierd timpul nimănui. Nu îmi doream o relație. Mă vedeam și atât, iar dacă rămânea și peste noapte, bonus!

Claudia: Și i-am zis: „Da… hai să ne vedem!”

CANCAN: Unde ai dus-o?

Claudia: La radio. Am stat cu el cât a avut emisiunea.

Andrei: Le chemam pe fete la radio sau la evenimentele alea mondene, că pe vremuri erau multe.

Claudia: Îmi plăcea de el, dar mai făceam glume, pentru că mi-am dat seama cum este și mi-am dat seama de la început că nu vrea o relație și nici eu.

CANCAN: Tu ce i-ai zis?

Andrei: Că sunt într-o perioadă a vieții în care nu caut o relație, că sunt într-o perioadă tumultuoasă. Umblam cu mai multe fete. Eu mă așteptam ca până la 35 de ani să nu am o relație serioasă. Și am 32 și suntem de 6 ani împreună.

Claudia:”Avea replici să te amețească așa”

CANCAN: Și acum, dacă te uiți în urmă, te-a ajutat perioada asta în care erai tu crai?

Andrei: Da, păi altfel mă lua acum. Da, da. Mă apuca acum. Sunt bărbați pe care îi apucă la 30, 40 de ani criza vârstei și ei vor să-și dovedească că au avut două relații în perioada asta.

Claudia: Nici eu nu eram în perioada în care aveam nevoie de o relație, pentru că urma să plec, că îmi doream foarte mult să fac modeling. El îmi spunea uneori: „Mie îmi place de tine.” Avea replici să te amețească așa.

Andrei: Eram sincer.

Claudia: Și i-am zis că urmează să plec în India și că este foarte frumos ce se întâmplă. El a zis că poate în viitor, iar eu i-am zis: „Lasă, că asta este o altă vrăjeală de-a ta.” Dar îmi plăcea. Mă făcea să râd foarte mult. Eu îl făceam să se liniștească. Parcă am rămas puțin cu gândul cât am fost acolo.

CANCAN: Și tu?

Andrei: Eu am mers pe drumul meu, măcel. Mă gândeam la ea uneori.

Claudia: O dată la câteva zile mai dădea mesaje fetelor cu care se vedea, iar mie nu mi-a scris absolut deloc până într-o zi când eu îmi făceam bagajul să mă întorc acasă și fix atunci m-a întrebat ce fac.

CANCAN: Cum ți-ai amintit de ea?

Andrei: Am calculat fiecare zi. Aveam un calendar și tăiam în fiecare zi câte o zi.

Claudia: Asta nu este adevărat, că nu m-am întors la data la care nu știa el.

CANCAN: De ce i-ai scris? Așa ți-a venit în cap sau nu ți-a răspuns alta?

Andrei râde.

Claudia: Probabil, cel mai probabil.

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