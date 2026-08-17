Foștii concurenți de la Power Couple sunt împreună de șase ani, dar povestea lor a început cu stângul. Andrei Niculae: „Nu îmi doream o relație”

Andrei: Eu scriam tuturor, la mai multe. Eram în perioada în care combinam orice.

Claudia: Și mi-a scris: „Bună, vrei să ieșim?” Foarte direct. Eu nu am mai primit niciodată un asemenea mesaj direct. Nici măcar „Ce faci?”.

Andrei: Nu mă interesa altceva. Voiam să o cunosc! Așa eram cu toate fetele cărora le scriam. În funcție de ce îmi trezeau, le ziceam: „Vrei să vii la mine? Vrei să ne vedem?” Eram direct. Niciodată nu am avut o vrăjeală din asta. Mi-a luat telefonul un amic, că umblam cu mai multe fete, și mi-a zis: „Ia să văd și eu ce le scrii. Ai tu vrăjelile tale, replici.” Nu existau replici. Mă uit la o fată și, în funcție de ce trezește în mine, o să-i zic. Și dacă se supără, o să-i zic că este un compliment, dar nu vreau să-i pierd timpul. Nu voiam să pierd timpul nimănui. Nu îmi doream o relație. Mă vedeam și atât, iar dacă rămânea și peste noapte, bonus!

Claudia: Și i-am zis: „Da… hai să ne vedem!”

CANCAN: Unde ai dus-o?

Claudia: La radio. Am stat cu el cât a avut emisiunea.

Andrei: Le chemam pe fete la radio sau la evenimentele alea mondene, că pe vremuri erau multe.

Claudia: Îmi plăcea de el, dar mai făceam glume, pentru că mi-am dat seama cum este și mi-am dat seama de la început că nu vrea o relație și nici eu.

CANCAN: Tu ce i-ai zis?

Andrei: Că sunt într-o perioadă a vieții în care nu caut o relație, că sunt într-o perioadă tumultuoasă. Umblam cu mai multe fete. Eu mă așteptam ca până la 35 de ani să nu am o relație serioasă. Și am 32 și suntem de 6 ani împreună.

Claudia:”Avea replici să te amețească așa”

CANCAN: Și acum, dacă te uiți în urmă, te-a ajutat perioada asta în care erai tu crai?

Andrei: Da, păi altfel mă lua acum. Da, da. Mă apuca acum. Sunt bărbați pe care îi apucă la 30, 40 de ani criza vârstei și ei vor să-și dovedească că au avut două relații în perioada asta.

Claudia: Nici eu nu eram în perioada în care aveam nevoie de o relație, pentru că urma să plec, că îmi doream foarte mult să fac modeling. El îmi spunea uneori: „Mie îmi place de tine.” Avea replici să te amețească așa.

Andrei: Eram sincer.

Claudia: Și i-am zis că urmează să plec în India și că este foarte frumos ce se întâmplă. El a zis că poate în viitor, iar eu i-am zis: „Lasă, că asta este o altă vrăjeală de-a ta.” Dar îmi plăcea. Mă făcea să râd foarte mult. Eu îl făceam să se liniștească. Parcă am rămas puțin cu gândul cât am fost acolo.

CANCAN: Și tu?

Andrei: Eu am mers pe drumul meu, măcel. Mă gândeam la ea uneori.

Claudia: O dată la câteva zile mai dădea mesaje fetelor cu care se vedea, iar mie nu mi-a scris absolut deloc până într-o zi când eu îmi făceam bagajul să mă întorc acasă și fix atunci m-a întrebat ce fac.

CANCAN: Cum ți-ai amintit de ea?

Andrei: Am calculat fiecare zi. Aveam un calendar și tăiam în fiecare zi câte o zi.

Claudia: Asta nu este adevărat, că nu m-am întors la data la care nu știa el.

CANCAN: De ce i-ai scris? Așa ți-a venit în cap sau nu ți-a răspuns alta?

Andrei râde.

Claudia: Probabil, cel mai probabil.