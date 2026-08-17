Foștii concurenți de la Power Couple sunt împreună de șase ani, dar povestea lor a început cu stângul. Andrei Niculae: „Nu îmi doream o relație”

De la „nu vreau relație” la povestea care i-a schimbat complet planurile! Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, au făcut declarații savuroase în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, unde au vorbit deschis despre începuturile relației lor și despre perioada în care s-au cunoscut. Andrei recunoaște că era burlac convins, ieșea cu mai multe fete și vorbea cu mai multe în același timp, fără să-și dorească o relație. Nici Claudia nu căuta iubirea, iar din primele momente și-a dat seama că el era în perioada lui de „umblat din floare în floare”. Doar că socoteala de atunci nu avea să semene deloc cu povestea lor de astăzi.
De aproximativ șase ani, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan formează un cuplu, iar povestea lor a ajuns în atenția publicului larg odată cu participarea la „Power Couple România”. Cei doi au acceptat provocarea sezonului 3 și au arătat în fața camerelor cum funcționează relația lor atunci când sunt puși la încercare. Interviul întreg îl puteți vedea pe canalul de YouTube CANCAN.RO, duminică, 16 august, de la ora 18:00.
De aproximativ șase ani, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan formează un cuplu, iar povestea lor a ajuns în atenția publicului larg odată cu participarea la „Power Couple România”. Cei doi au acceptat provocarea sezonului 3 și au arătat în fața camerelor cum funcționează relația lor atunci când sunt puși la încercare.
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