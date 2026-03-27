Concurentul de la Power Couple 2026, pus la zid după ce a fost eliminat din emisiunea de la Antena 1: „Mi s-a spus că nu sunt suficient de bun!”

Andrei Niculae și iubita lui, Claudia Cîrjan, au vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre hate-ul din online apărut după participarea la Power Couple. Comentariile nu i-au vizat doar individual, ci au pus sub semnul întrebării relația lor.

Expunerea vine la pachet cu reacții din toate direcțiile. Pentru Andrei Niculae și Claudia, experiența din Power Couple a însemnat și un val de comentarii dure. Relația lor a fost analizată, judecată și, în unele cazuri, atacată direct. Cei doi spun însă că știu exact cine sunt ca și cuplu și aleg să nu lase hate-ul să le influențeze dinamica.

„Nu ești suficient de bun pentru ea”

Cele mai dure comentarii au venit atunci când a fost pusă sub semnul întrebării relația lor. Pentru Andrei, mesajele care au implicat-o pe Claudia au fost cele mai greu de dus. Glumeț din fire, omul de radio a tratat cu umor, însă, fiecare situație.

„Cred că cel mai dur mesaj pe care l-am primit a fost că nu ar trebui să fiu lângă iubita mea, Claudia, pentru că nu sunt suficient de bun pentru ea. E mult mai dureros când mesajele astea implică persoane dragi. Iubesc să fac glume pe seama acestor mesaje de hate. O doamnă chiar s-a bucurat după ce m-a înjurat. Cred că au foarte mult timp liber, însă nu am putut niciodată să înțeleg de ce ai înjura sau ai vorbi urât despre cineva pe internet. Pur și simplu mă depășește și încerc să aflu răspunsul, dar… cred doar că e ceva în neregulă acolo.”, a declarat Andrei Niculae pentru CANCAN.RO.

După apariția în emisiune, reacțiile au venit în special în contextul probelor. Andrei spune că mulți au judecat punctual, fără să vadă imaginea de ansamblu a relației lor.

„Noi am avut norocul să nu ne luăm foarte mult hate, pentru că foarte mulți oameni și-au dat seama că suntem true și pe online, dar și în viața reală, de câte ori ne întâlnim cu oameni. În schimb, atunci când ne-am luat hate, a fost pentru că nu eram suficient de bun la probe, iar oamenii de acasă, atunci când se uită la televizor, de multe ori nu iau în calcul toată relația voastră. Noi chiar avem o relație fericită și ne bucurăm de tot ce se întâmplă, doar că am mai avut mici situații pe care eu le-am povestit la televizor”, ne-a mai spus Andrei Niculae.

Claudia: „Sunt lucruri care există în orice relație”

Claudia spune că multe dintre reacții vin din interpretări exagerate ale unor situații normale. Micile tensiuni nu definesc o relație, iar pentru ei lucrurile sunt simple și asumate.

„Da, și a fost foarte sincer, dar mici situații peste care treci imediat. Și care, cred eu, există oricum în aproape toate relațiile. Adică, oricât de mult ai încerca să spui că e totul bine, e totul bine și e totul perfect, dar există momente în care nu te înțelegi. Există momente din astea și în relație, și cu prietenii, și cu toată lumea. Și eu cred că oamenii care lasă comentarii de hate, în general, și la emisiuni, și în online, și peste tot, sunt oameni care au probleme cu ei. Eu nu îi judec neapărat, nu mi se pare ok ce fac, dar eu nu iau în seamă niciodată lucrurile astea”, ne-a declarat și Claudia.

„Internetul ar fi mai bun fără hate”

Andrei spune că hate-ul nu îl afectează direct, dar vede impactul asupra celor vulnerabili. Din perspectiva lui, problema este una mult mai amplă.

„Eu, sincer, dacă aș putea să scot comentariile, nu pentru că mă afectează pe mine, dar sunt oameni pe care îi afectează mult mai mult. Sunt tineri care postează pe internet și, Doamne ferește, sunt înjurați sau li se scot în evidență tot felul de defecte fizice. Dacă aș putea să scot comentariile, le-aș scoate. Pentru că eu cred că pe online mai mult de jumătate din comentarii sunt de hate. Mi-ar plăcea ca oamenii să lase un comentariu doar atunci când susțin pe cineva, iar dacă nu le place ceva pe internet, să nu lase niciun comentariu. Pur și simplu să schimbe postul. Adică, dacă nu-ți place ceva, nu trebuie să spui despre omul ăla că e nasol sau că e rău, sau că n-ar trebui să fie cu iubita lui, ci pur și simplu poți să-l lași în pace, pentru că toți suntem diferiți. Cred că ar fi mult mai frumos internetul fără comentarii de hate, doar că e foarte greu. Și m-am gândit și la treaba asta: oamenii trebuie să aibă dreptul la liberă exprimare, dar când libera exprimare doar jignește pe cineva, mi se pare inutilă”, ne-a mai spus Andrei.

