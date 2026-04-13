Care este cea mai mare slăbiciune a fostului concurent de la Power Couple: „Eu sunt grăsuț de mic”

De: Delina FilipGeorgiana Ionita 13/04/2026 | 17:26
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Paștele reprezintă pentru toți o perioadă de liniște, emoție și reîntoarecere la momentele petrecute alături de cei dragi. Este perioada în care mesele devin mai bogate, casele mai calde, iar amintirile din copilărie revin mai vii ca niciodată. Masa de Paște este pentru Andrei Niculae un festin culinar. Fostul concurent de la Power Couple recunoaște, fără rețineri, că este gurmand convins și că, în familia lui, sărbătorile se învârt în jurul preparatelor bogate. Totuși, după răsfățul culinar, vine și partea de echilibru. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Andrei Niculae ne-a vorbit despre tradițiile la care ține cu sfințenie, dar și care este combinația alimentară căreia nu-i poate rezista. 

Andrei Niculae este una dintre cele mai recognscibile voci ale radioului românesc, iar oamenii au avut ocazia să cunoască omul din spatele microfonului de radio prin intermediul emisiunii Power Couple, acolo unde a participat alături de partenera lui de viață.

Și, cum am văzut că este un om care ține la tradiții, nici Paștele nu face excepție pentru el.

Andrei Niculae de la Power Couple, festin culinar de Paște: „Mâncăm până nu mai respirăm”

Paștele pentru Andrei Niculae reprezintă nu doar o sărbătoare a spiritualității, ci și un festin culinar, pregătit cu mare grijă și dragoste de femeile din familia lui.

„Mama și bunica au această tradiție ca masa să fie plină până la refuz nu doar de sărbători, ci la fiecare întâlnire de familie. De la ele am învățat că de sărbători cel mai frumos e în familie, dar și că mâncăm până nu mai respirăm”, a spus Andrei Niculae pentru CANCAN.RO.

Cum arată sărbătorile pentru Andrei Niculae de la Power Couple
Omul de radio s-a transportat o clipă în copilărie, acolo unde bunicul său era „enterteinerul” familiei, oferindu-le cele mai prețioase amintiri, dar și tradiții pe care atunci le respecta cu sfințenie, dar acum preferă să le păstreze doar în amintire.

„Am o amintire cu bunicul meu, care obișnuia să facă mici scenete la mesele de sărbători, iar după-amiază, într-o zi de Paște, am început să o imităm pe bunica. I-am luat o fustă și ne amuzam. Îmi plăcea atunci când eram mic să mă spăl pe față din acel bol cu bani și ouă roșii, dacă nu mă înșel, însă nu am mai păstrat tradiția”, mai povestește el.

Fostul concurent Power Couple spune că nu este pretențios la mâncare, dar are neapărat o regulă clară: vinul trebuie neapărat păstrat doar în pahar, nu pe preperate.

” La noi, în familie, e mai mult un exercițiu culinar, fiind toți gurmanzi.De la noi nu lipsește cărnița, de toate tipurile. Mai ales porc. Nu prea mă omor cu miel, dar mănânc și miel dacă nu are vin pe el la cuptor. Vinul îl păstrez în pahar. Ah, și plăcintă. De brânză, de mere, de orice, pentru că oricum prefer blatul”, a mai declarat fostul concurent de la Power Couple.

Trucul omului de radio pentru a se drege după sărbători: „Asta este ceea ce fac”

Dar, Andrei Niculae nu consumă doar, ci și gătește preparate pe bază de carne. În plus, glumește și spune că dacă își va deschide un local se va numi „Carne și Brânză”, de la felurile lui de mâncare preferate.

„Gătesc antricot de vită maturat și frăgezit. Direct în tigaie, cu mult unt. Atât. Și sare. În rest, chicharones, care sunt bucăți de piept de porc în tigaie. Iubesc să gătesc zilnic, dar chestii simple. Dacă o să îmi deschid vreodată un local, se va numi Carne și Brânză. E combinația mea preferată”, a mai spus el pentru CANCAN.RO.

Omul de radio are noroc cu femeile din familia lui care știu să pregătească preparate culinare pe gustul lui
Și, dacă tot am adus vorba despre mâncare, porții generoase și festinuri de sărbătoare, să știți că Andrei Niculae nu lasă lucrurile la voia întâmplării. După ce „dă iama” în bunătățile de pe masa de Paște, omul de radio are și propriul lui ritual prin care încearcă să țină lucrurile sub control. Nu vorbim, așadar, despre diete drastice și sacrificii imposibile, ci mai degrabă despre un truc eficient.

„Eu sunt grăsuț de mic, așa că încerc să mă mențin. Mănânc grapefruit (1 pe zi), beau o cană de ceai verde și L-carnitină + cuburile mele de gheață făcute din miere, lămâie și mult ghimbir, pe care le pun în pahar, asta este ceea ce fac”, spune Andrei Niculae.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde pensia îți ajunge și unde nu în Europa. Clasamentul care spune totul despre nivelul de trai
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Cele 4 cuvinte pe care polițistul Marian Godină i le-a șoptit la ureche „infractorului” Cristi Boureanu, după eliminarea de la Survivor: „Te aștept cu…”
Zodiile care vor trece printr-un conflict puternic. Problemele ies la suprafață
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Câte mii de euro ar fi primit exilatul Marian Godină, din partea postului Antena 1, pentru cele 11 săptămâni de Survivor
Vezi toate știrile