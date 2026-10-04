Frații Cercel și poveștile neștiute din viața unei familii încercate: „Nu aveam cu cine să-l las și-l luam cum mine la școală!”

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„Ionuț a fost un copil crescut de mine.” Cu această mărturisire începe povestea fraților Cercel. Invitat în platoul CANCAN EXCLUSIV, alături de fiica sa, Antonia, Florin Cercel a vorbit deschis despre relația cu frații săi și despre anii în care au crescut împreună, sub privirea atentă a tatălui lor.

Marele Petrică Cercel a avut trei băieți: Florin, Ionuț și Ami. În timp ce Florin și Ionuț au ales muzica și au dus mai departe numele familiei, Ami a preferat să rămână în afara scenei.

„Ionuț a fost un copil crescut de mine”

Cel mai mare dintre frați și-a dedicat timpul familiei și, chiar dacă nu a avut o carieră artistică, a rămas aproape de cei doi și de tatăl lor, sprijinindu-i și apărând inclusiv în câteva dintre videoclipurile familiei. Interviul integral cu Florin Cercel poate fi urmărit duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.

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„Florin și Antonia Cercel, invitați la CANCAN EXCLUSIV”

Florin Cercel: Când eram mic, eram un vagabond. Eram foarte rebel așa. Nu, spun sincer, și ea știe. Eu eram cel mai rebel dintre ei, eram cel mai zburdalnic. Dar, de dragul lui tata, de dragul lui, de respectul lui, de iubirea lui, de frica lui… Pentru că, spun sincer, la un moment dat, frica face parte din viață. Ai înțeles? Nu sunt eu atât de citit ca mulți oameni, dar îți spun cum am înțeles eu lucrurile și cum văd eu viața. Frica face parte din viața noastră de zi cu zi. Când ești copil, nu faci anumite lucruri de frica tatălui sau a mamei, pentru că știi că ai putea să-i superi sau să-i dezamăgești. Pe măsură ce crești și ajungi la vârsta mea, frica se transformă în rușine. Apoi vine respectul și, mai presus de toate, respectul de sine. Pentru că eu sunt destul de matur și nu-mi doresc să greșesc, în primul rând, mie și omului care sunt eu. Și așa i-am spus și Antoniei.

CANCAN: Deci erai mai rebel, așa, ca să zic, dintre toți frații?

Florin Cercel: Da, dintre toți frații.

CANCAN: Și cel mai timid și mai în banca lui care era?

Florin Cercel: Ionuț. Așa era el de mic copil. Ionuț a fost un copil crescut de mine, dar nu-l învățam lucrurile despre care îți povesteam mai devreme. Deci a fost fratele și copilul sufletului meu, Ionuț. Eu l-am crescut, îl luam și la școală cu mine, îl duceam peste tot.

Fraţii Cercel

CANCAN: Cât este între voi?

Florin Cercel:  Zece ani.

CANCAN: Și între tine și Ami?

Florin Cercel: Unsprezece.Ionuț era mai lipit de mine, îi plăcea să se plimbe cu mine, pentru că eu ieșeam tot mereu afară. Ami a învățat foarte multă carte.Ami a fost premiantul dintre noi, pentru că tata asta și-a dorit pentru el. Ami a învățat foarte mult.Mă, ieșea și el, dar el avea anturajul lui, înțelegi? Nu, dar de învățat, învăța bine. Astea îi explicam și lui fiică-mea, cu engleza și cu astea.Eu, când am dus-o prima dată pe Antonia la engleză, dacă eu nu știu engleză, l-am pus pe Ami să vorbească cu ea și să vadă dacă știe engleză.Cu Ionuț ieșeam tot mereu și aveam grijă de el. Îl scoteam, îl răsfățam foarte tare, pentru că el era cel mai mic dintre noi. Și Ami, la fel. Adică Ionuț a fost răsfățatul nostru. Era și este iubirea noastră. El îi spunea și mamei că el vrea să meargă cu Florin la școală. „Păi cum să te duci la școală cu el, mamă?” Și până la urmă i-am făcut plăcerea și l-am luat cu mine la școală. Și m-a întrebat doamna: „Florian, dar ce caută fratele tău la școală cu tine? N-am avut cu cine să-l las.”

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