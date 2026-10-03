Florin Cercel, în lacrimi la 5 ani de la moartea tatălui său: „Plecam de la un eveniment la altul plângând. El va rămâne slăbiciunea mea”

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„Eu plecam de la un eveniment la altul plângând.” Este mărturisirea făcută de Florin Cercel după pierderea tatălui său, Petrică Cercel. Invitați în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Florin Cercel și fiica lui, Antonia, au povestit despre iubirea dintre ei, dar și despre ceea ce a însemnat și va însemna pentru ei regretatul artist.

Petrică Cercel a plecat dintre noi pe 16 septembrie 2021. Au trecut mai bine de cinci ani de atunci, însă durerea familiei a rămas la fel de puternică. Pentru Florin Cercel, pierderea tatălui său a lăsat un gol pe care timpul nu l-a putut umple.

„Nu mi-am dorit niciodată ca pe spatele tatălui meu să se facă 2-3 lei”

Deși, la momentul respectiv, foarte multă lume a fost curioasă să afle mai multe detalii despre moartea artistului, Florin Cercel și frații lui au preferat să păstreze discreția și să nu vorbească public despre acea perioadă dureroasă. În exclusivitate pentru noi, însă, Florin face dezvăluiri despre momentele în care mergea la cântări plângând, lucru care l-a determinat să lase scena pentru o vreme. Interviul integral îl puteți urmări duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.RO

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Florin și Antonia Cercel, în platoul CANCAN EXCLUSIV! Dezvăluiri emoționante despre Petrică Cercel

CANCAN: Cât ai stat până ai reușit să te aduni?

Florin Cercel: N-am avut o perioadă foarte lungă, pentru că, după ce s-a întâmplat cu el, am stat acasă câteva luni și am plecat direct în America. Am plecat direct la cântat, nu în vacanță. Am plecat în America și, pe urmă, când m-am întors din America, am mers tot la evenimente. Iar, la un moment dat, după doi ani de zile, mi-am propus că vreau să mă las de cântat. Adică m-am lăsat o perioadă, tot așa am stat.

CANCAN: Pentru că?

Florin Cercel: Pentru că sufeream foarte mult. Și sufeream foarte mult, plângeam. Hai să-ți explic. Eu aveam câte două-trei evenimente, că atât am luat maxim pe zi, și eu plecam de la un eveniment la altul plângând. Și când ajungeam la oameni, eu trebuia să le râd și trebuia să le cânt. Și pentru mine era foarte dureros, că mergeam din cântare în cântare și plângeam. Și sufeream foarte tare. Dar mulțumesc lui Dumnezeu și tatălui meu că acum sunt bine și mă bucur de familia mea. Tata, pentru mine, rămâne cea mai mare supărare a mea. Eu nu am supărări. Asta voiam să-ți zic.

CANCAN: Nu a fost nimic ce te-a mai zdruncinat?

Florin Cercel: Nu are ce să mă zdruncine mai mult de atât. Și mâine, dacă mi-ar lua cineva totul și n-aș mai avea nimic, pot să mă ridic. Îți spun 100%, sunt atât de puternic și mă consider un om atât de puternic, de nedescris. Dar tata va rămâne tot mereu cea mai mare supărare a mea. Nu vreau să pară lucrul ăsta, băi, mai sunt unii oameni care au dat și ei de internet și își dau cu părerea, înțelegi? Dar îți spun sincer, nu. Asta e cea mai mare durere, da. Cât de mult o iubesc pe fiică-mea, pe Antonia, tot mereu am făcut o comparație ca iubire între tata și fiică-mea. Și am spus că sunt pe același loc. Pe restul îi iubesc la fel ca pe mine. Pe toată lumea, la fel ca pe mine, dar pe ei i-am iubit cel mai mult pe acest pământ.

PETRICĂ CERCEL

CANCAN: Voi n-ați ieșit atunci să dați nicio declarație, probabil nici voi nu știați exact ce s-a întâmplat.

Florin Cercel: Nu. Uite, după atâta timp, după 5 ani de zile, cred că ești prima fată căreia îi dau voie să mă întrebe de tata.

CANCAN: Deci nu mai vorbeai deloc de tati?

Florin Cercel: Nu. Şi mă suna de la orice televiziune, căci ăsta le era subiectul, pentru că ăsta trebuia să facă 2 lei, 3 lei. Eu o spun exact așa cum simt. Eu nu știu să vă iau pe ocolite. Eu nu mi-am dorit niciodată ca pe spatele tatălui meu să facă 2-3 lei, să mă aduci tu în platou să mă întrebi despre tata. Nu. Acum vorbesc eu cu toată ființa mea despre tata, pentru că, chiar merită omul ăsta. Este un tată exemplar. Când eram mic, eram un copil foarte legat de tatăl meu și de ceea ce făcea tatăl meu. Eu toată viața mea am fost cu tata. Eu pe tata am deschis ochii, înțelegi? Da, tata a fost și va rămâne slăbiciunea mea. O iubesc și pe mama și este icoana noastră, mai ales că doar ea ne-a mai rămas. Dar, pentru mine, tatăl meu a fost cea mai mare slăbiciune.

CANCAN: Erați cuminți?

Florin Cercel: Am fost niște copii foarte cuminți.

CANCAN: Și ați avut dintotdeauna tot? Că lumea o să zică: „Da, dar vin într-o familie cu bani.”

Florin Cercel: Băi, mie îmi place să fiu foarte corect. N-am avut lipsuri. Atâta tot pot să spun, că n-am avut lipsuri. Adică, când ne doream un ciubuc, ni se lua. Înțelegi? Nu era: „Stai că nu avem bani de ciubucul ăla.”Dar părinții mei au muncit foarte mult. Părinții mei au fost niște oameni care nu au avut. Ei n-au avut, părinții mei nu au avut, dar au muncit foarte mult pentru noi.
Chiar și tata și-a dedicat viața pentru noi, chiar și mama mea și-a dedicat viața pentru noi. Și tot ceea ce a făcut la viața ei a făcut pentru noi, pentru copiii lor. Pentru ei a fost greu, dar pe noi tata ne-a învățat să ne câștigăm existența, ca să spun aşa.

NU RATA: După aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Cercel, fiul regretatului artist face dezvăluiri emoționante. Ionuț Cercel: „Tata a fost totul pentru mine”

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