După aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Cercel, fiul regretatului artist face dezvăluiri emoționante. Ionuț Cercel: „Tata a fost totul pentru mine”

L-a descoperit pe Luis Gabriel atunci când puțini îi vedeau potențialul, iar astăzi privește cu mândrie succesul artistului care umple sălile de spectacol. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebrul compozitor vorbește relația profesională care a dat naștere unor hituri, dar și despre cel mai mare vis al său: să își vadă fiul călcându-i pe urme în muzică. După golul rămas în urma morții tatălui său, artistul mărturisește că încă își ghidează fiecare decizie importantă după sfaturile și valorile primite de la Petrică Cercel. Dezvăluiri sincere despre familie, carieră, regrete și lecțiile care i-au marcat viața.

Chair dacă este prezent în industrie încă de la o vârstă fragedă, spune că rolul de familist îl responsabilizează cel mai mult și îl face să privească diferit fiecare decizie. Pentru Ionuț, succesul nu înseamnă doar hituri sau vizibilitate, ci și stabilitate, liniște și continuitate în viața personală. A învățat că în viață trebuie să dăruiești fără să aștepți ceva în schimb, pentru că de răsplată se ocupă Cel de Sus. Această lecție le-o predă și celor mici ai săi, încercând să le insufle cele mai frumoase valori.

Ionuț Cercel, creierul din spatele succesului lui Luis Gabriel

CANCAN: Ai compus mai multe piese pentru Luis Gabriel. Ce are el special și de ce funcționează atât de bine colaborarea voastră?

Ionuț Cercel: Luis are ceva aparte. Este special așa cum este el. Colaborarea noastră funcționează atât de bine pentru că eu l-am descoperit și am văzut în el lucruri pe care nici măcar el nu le vedea la început. Are încredere totală în viziunea mea muzicală. Mă bucur enorm pentru tot ceea ce a realizat și mă impresionează energia pe care o transmite atunci când este pe scenă. Sunt mândru de el.

CANCAN: Luis Gabriel spune mereu că tu ai avut un rol important în parcursul lui. Cum privești tu succesul pe care îl are astăzi?

Ionuț Cercel: Mă bucur sincer pentru succesul lui. Când vezi că munca și încrederea investite într-un om dau rezultate, satisfacția este foarte mare. Merită tot ceea ce trăiește astăzi.

CANCAN: Tatăl tău, Petrică Cercel, rămâne o prezență foarte importantă în viața ta. Există și acum momente în care te surprinzi întrebându-te: „Oare ce sfat mi-ar da tata?”

Ionuț Cercel: Acum am intrat într-un subiect foarte sensibil pentru mine. Fiecare moment și fiecare decizie pe care o iau în viață și în carieră sunt legate de gândul la tata. El a fost totul pentru mine, este și va rămâne mereu. De multe ori mă întreb cum ar fi vrut el să procedez și, căutând răspunsul la această întrebare, reușesc să iau decizia bună. Tata este totul pentru mine.

CANCAN: Fiul tău începe să cânte și el. Cum ai reacționat prima dată când ai văzut că talentul merge mai departe în familie?

Ionuț Cercel: Vorbind despre Patrick și muzică, pot spune că el este unul dintre cele mai importante vise ale mele care începe să devină realitate. Nu vreau să îl forțez în nicio direcție, însă el alege singur acest drum, iar eu îl susțin, așa cum și eu am fost susținut la rândul meu. Același lucru îl pot spune și despre Selena, care mă surprinde pe zi ce trece. Ea nu își arată talentul foarte des în fața mea, are emoții și o anumită timiditate. De cele mai multe ori o văd prin filmulețele pe care mi le trimite soția. Nu îmi cântă prea des mie, dar când o văd cântând pentru mama ei, rămân impresionat de cât de frumos cântă.

CANCAN: Dacă Petrică Cercel ar fi acum lângă tine și ar vedea tot ce ai construit, ce crezi că ți-ar spune?

Ionuț Cercel: Sunt convins că tata vede tot ce am construit și știu că nu l-am dezamăgit prin nimic din ceea ce am făcut. Și nu mă opresc aici. O să continui să muncesc și să trag tare pentru a-l face mândru. Muncesc pentru el, apoi pentru mine.

„Nu fac nimic fără tatăl meu, Petrică Cercel”

CANCAN: Ești tată, artist și producător. Care este cel mai greu rol dintre toate?

Ionuț Cercel: Fără îndoială, cel de tată. În muzică poți repara o greșeală, poți face o piesă mai bună, astăzi sau mâine, când vine inspirația. În familie, însă, timpul nu se mai întoarce. De aceea încerc mereu să găsesc echilibrul între carieră și minunata mea familie, iubirile mele adevărate.

CANCAN: Ai compus pentru mulți artiști care au ajuns sus. Simți că industria își amintește cine a stat în spatele unor hituri sau compozitorii sunt uitați prea repede?

Ionuț Cercel: De multe ori, lumina reflectoarelor este pe artistul care interpretează piesa și cunosc foarte bine acest sentiment. Este normal să fie așa. Totuși, cred că în ultimii ani oamenii au început să aprecieze mai mult și munca celor din spate. Eu am o mare satisfacție atunci când o piesă ajunge la oameni și le atinge sufletul, indiferent dacă numele meu apare sau nu pe ea.

CANCAN: Tatăl tău a ajutat mulți artiști de-a lungul timpului, le-a compus piese și le-a fost alături la început de drum. După plecarea lui, câți dintre acei oameni au mai rămas aproape de voi?

Ionuț Cercel: Tatăl meu a ajutat oameni fără să aștepte ceva în schimb. Lecția pe care am învățat-o de la el este să faci bine pentru că așa este frumos, nu pentru că aștepți recunoștință. Dumnezeu știe să aibă grijă de fiecare și să răsplătească pe fiecare după faptele sale.

„Oamenii au început să aprecieze mai mult și munca celor din spate”

CANCAN: Astăzi, regreți ceva?

Ionuț Cercel: Da, ca orice om. Sunt momente în care mă gândesc că poate aș fi putut face anumite lucruri mai bine. Totuși, nu trăiesc cu regrete. Cel mai important este să fii împăcat cu tine și cu alegerile tale.

CANCAN: Crezi că succesul uriaș al manelelor din ultimii ani i-a făcut pe unii artiști din alte genuri muzicale să privească lucrurile diferit?

Ionuț Cercel: Cred că succesul manelelor a demonstrat un lucru simplu: publicul decide ce rămâne și ce merge mai departe. Astăzi există mai multă deschidere între genurile muzicale și vedem colaborări care acum câțiva ani păreau imposibile. Muzica trebuie să unească, nu să dezbine. Dacă o piesă ajunge la oameni, genul muzical devine mai puțin important.

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