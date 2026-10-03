Cum arată „satul” din România scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul

Cum arată „satul” din România scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul
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„Satul” privat din Maramureș care se vinde cu 750.000 de euro/ sursă foto: Facebook @Romania Sotheby's International
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”Satul” scos la vânzare este, de fapt, un domeniu din Ferești format dintr-un ansamblu de 5 case tradiționale în stil maramureșean. Micul sat privat include un iaz populat cu sturioni, crapi și păstrăvi, o grădină pentru cultivarea plantelor și un pavilion din lemn. Întregul ansamblu a fost scos la vânzare pentru suma de 750.000 de euro.  

Ansamblul de aproximativ 2.400 de mp, plus o zonă împădurită de 1.500 de mp, cuprinde 5 căsuțe tradiționale maramureșene restaurate și modernizate complet, un iaz populat cu sturioni, păstrăvi și crapi, o cămară răcoroasă din piatră, un foișor, saună, ciubăr și o zonă de grătar. În zona împădurită a domeniului există o căsută în copac dotată cu tiroliană și spațiu propriu pentru grătar.

„Satul” privat din Maramureș care se vinde cu 750.000 de euro/ sursă foto: Facebook @Romania Sotheby’s International

„Satul” cu 5 case este scos la vânzare pentru 750.000 de euro

Cele 5 căsuțe dispun în total de 14 dormitoare și 22 de paturi și 6 băi. De asemenea, proprietatea oferă acces la o zonă de relaxare cu saună, ciubăr, jacuzzi și o grădină cu acoperiș. Casele au fost restaurate astfel încât să păstreze atmosfera tradițională a zonei. Construite din bârne groase de lemn, îmbinate după tehnici străvechi, ele păstrează și acum arhitectura autentică a satului de munte.

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Fiecare detaliu poartă încă amprenta meșterilor locali, mirosul inconfundabil de lemn curat, iar decorațiunile tradiționale se îmbină armonios cu dotările și confortul modern din fiecare încăpere. Micul „sat” este scos acum la vânzare pentru suma de 750.000 de euro, Maramureș fiind o atracție atât pentru investitori români, cât și pentru cei străini.

„În Ferești, locul în care tradițiile românești sunt încă vii, unde costumele populare sunt purtate cu mândrie, iar gospodăriile ascund povești în spatele porților monumentale din lemn, un ansamblu unic de case tradiționale așteaptă să se dezvăluie în fața iubitorilor de frumos. Ansamblul este format din aproape 2.400 de metri pătrați de teren și include cinci case restaurate cu grijă, un iaz cu sturioni, crapi și păstrăvi, o magazie din piatră, un pavilion din lemn, saună, jacuzzi și o zonă pentru grătar.

Lângă celelalte case, beneficiind de o tiroliană și de o zonă special amenajată pentru grătar, casa din copac este gata să fie descoperită în zona împădurită de 1.500 de metri pătrați. Întregul ansamblu oferă 22 de paturi și este locul ideal pentru familiile dornice de natură și relaxare sau pentru cei care vor să se deconecteze de viața de zi cu zi”, se arată în anunțul Sotheby’s.

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