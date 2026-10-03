Florin Salam și Florin Cercel îl pun la zid pe Ian. Maneliștii condamnă gestul trapperului

Florin Cercel, Florin Salam și Ian/ sursa foto: colaj CANCAN
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Gestul lui Ian a stârnit reacții în mediul online. Printre cei care au condamnat atitudinea trapperului de pe scena de la Arenele Romane se numără și Florin Salam, dar și Florin Cercel. Cei doi au considerat momentul unul nepotrivit, mai ales că au fost prezenți și copii.

Maneliștii au criticat vehement atitudinea pe care a avut-o Ian în fața publicului. Acesta a urinat pe scenă, iar momentul a devenit viral, însă nu într-un sens bun.

Florin Salam este de părere că nu ar trebui să fie pedepsit prin lege, dar ar trebui trezit la realitate. Totodată, Florin Cercel l-a pus serios la zid, precizând că nu i-a plăcut nici prestația artistică. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Florin Salam îl pune la zid pe Ian

În cadrul unui live de pe TikTok, Florin Salam a abordat acest subiect. Acesta spune că în ultima perioadă comportamentul tinerilor și nu numai i-a displăcut, iar odată cu acest incident este și mai dezgustat.

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Florin Salam susține că nu ar trebui să plătească din punct de vedere legal, însă este de părere că ar trebui oprit un astfel de comportament, pentru că s-a ajuns prea departe.

„Îmi pare rău și așa eram dezamăgit până acuma cu ce se întâmplă și cu alte domenii și cu alte situații. Ce-am văzut acuma, îmi pare rău că suntem în maniera asta. Ar trebui să se facă separatism unii de alții, de acum încolo să fie fiecare cu lumea lui. E dezordonat, jegos, e nesimțit, trimite-l la nesimțiți. Fă un spital de nesimțiți și trimite-i acolo. Lasă oamenii cuminți și cu respect să trăiască liniștiți.

Cum vreți voi, contează și părerea voastră și cum acceptați și cum vă revoltați și cum răspundeți la situații de acest gen. N-are respect față de nimeni. Mi-e și rușine să vorbesc. Nu se poate așa ceva, avem și noi copii mici și de ăștia mari. Foarte urât, trebuia făcută revoluție. Îl iertăm, ok, dar măcar să facem o situație încât să nu plece mai departe situații din astea. Gata, iertați-l, nu-l arestați, nu-l bateți, nu faceți nimic, iertați-l, dar măcar treziți-l și pe el”, a spus Florin Salam.

Ian/sursa foto- social media

Ian/sursa foto- social media

Cum a reacționat Florin Cercel

Și Florin Cercel a condamnat comportamentul lui Ian. Acesta a explicat pe TikTok că oricum nu i-a plăcut prestația sa, dar un astfel de gest nu este normal.

„Vă dați seama dacă a ajuns să se * pe scenă și e la un pas, e la o virgulă *. N-am nimic cu nimeni, doar am vrut să spun despre copilul ăsta că nu mi-a plăcut deloc cu ce am văzut la fi-mea. * de ăia, ai înțeles? Nu știu cum cântă băiatul ăla, dar cântă trap, îți dai seama. Recită frumos, pentru mine nu cântă, recită. Să spui poezii frumoase, tată, de acum încolo.

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