Andreea Popescu, criticată fără milă pentru bonele copiilor: „Cei care comentează stau cu mine în casă?”

Andreea Popescu a fost serios criticată de fani. Aceasta a dezvăluit recent care a fost postarea care a stârnit cel mai mult val de hate, dar și de ce s-au arătat indignați urmăritorii fostei lui Rareș Cojoc. Fosta dansatoare a Deliei a explicat că o simplă glumă s-a transformat într-un atac.

Influencerița a fost atacată cu privire la rolul ei de mamă. Andreea Popescu are trei copii din căsnicia anterioară cu Rareș Cojoc, iar pentru că uneori timpul nu este suficient și pentru cele casnice, a apelat la bone.

Postările cu femeile care aveau grijă de cei mici au stârnit reacții în mediul online, însă acum bruneta nu s-a mai putut abține. Ea a comentat hate-ul pe care l-a primit și s-a arătat extrem de deranjată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Popescu, criticată fără milă pentru bonele copiilor

Andreea Popescu spune că a fost serios atacată în perioada în care avea trei bone. Cu toate acestea, influencerița a ținut să precizeze că, dacă cei mici aveau nevoie de ajutor din partea ei sau a lui Rareș Cojoc, niciunul dintre ei nu ar fi ezitat să le fie alături.

„Cel mai mare hate vreodată a fost cu bonele. Postam un reel cu bonele, că am trei bone, ceva funny și veneau 2.000 de followersi după un reel de genul, 500 de comentarii sau 600 de comentarii și 200 erau cu hate, că «Ce mamă ești tu, că îți cresc bonele copiii». Și mă gândeam ce absurd. Adică cei care comentează stau cu mine în casă să vadă ce se întâmplă? Pe când mama stă în casă și poți să ai 100 de bone și copiii unde vin? La mamă sau la tată, niciodată la bone, prea puțin la bone”, a spus Andreea Popescu, la Oprim hate-ul din online.

Andreea Popescu se mută la casă nouă

Influencerița a dezvăluit în mediul online că se mută la casă nouă. Andreea Popescu și-a cumpărat un penthouse cu patru camere, o terasă spațioasă, dar și mai multe spații de depozitare. După divorțul de Rareș Cojoc, bruneta s-a mutat într-un apartament mai mic, însă a decis să facă acest pas important pentru ea și cei mici.

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