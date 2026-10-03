Oana Roman și-a schimbat garderoba după ce a slăbit. Ce măsură poartă acum la haine

Ultimele 6 luni din viața Oanei Roman au fost marcate de numeroase transformări. De departe, una dintre cele mai notabile este cea de la nivel fizic. Creatoarea de conținut și-a schimbat aproape complet garderoba și a dezvăluit ce mărime poartă acum la haine.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Oana Roman s-a mândrit cu noua siluetă. Pentru că în ultima perioadă a slăbit 15 kilograme, a început să își schimbe rând pe rând hainele din garderobă. Recent, ea a mers la shopping și a constatat că a ajuns să poarte la pantaloni măsura M. Satisfacția a fost pe măsura surprinderii sale.

„Ce agitație și aglomerație la mall. Un vibe foarte prost. Full peste tot. Coada la cabinele de probă. Dar am avut o satisfacție că mi-am cumpărat pantaloni măsura M. Și îmi vin ușor lejer. Mă îndrept spre măsura S.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

„Am mers la doctor și eu și Isa”

În drumul spre silueta dorită, Oana Roman a urmat un plan alimentar adaptat nevoilor organismului său, un program stabilit în funcție de rezultatul celor mai recente investigații medicale. Aceasta a ținut să tragă un semnal de alarmă pentru urmăritorii săi, explicând că a înțeles că obezitatea și rezistența la insulă trebuie luate în serios și nu trebuie ignorate, acesta fiind și motivul din spatele schimbării sale radicale.

Pe lângă dieta personalizată, creatoarea de conținut a primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente. Șase luni mai târziu, cu multă disciplină și atenție la alimentație, Oana Roman se poate mândri acum cu o formă fizică de invidiat.

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut. Ni s-a dat un plan personalizat pentru fiecare dintre noi. Am aflat ce avem de făcut, ce avem de mâncat, cât putem să mâncăm, cum putem să mâncăm. Am primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente și de alte pastile pe care a trebuit să le luăm”, a declarat Oana Roman.

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