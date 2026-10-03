Ce a decis să facă Romanița Iovan după ce a împlinit 62 de ani: „Pentru anii frumoși pe care vreau să-i am”

Ce a decis să facă Romanița Iovan după ce a împlinit 62 de ani: „Pentru anii frumoși pe care vreau să-i am”
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Romanița Iovan/ sursă foto: Instagram
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Sâmbătă, 3 octombrie, Romanița Iovan își sărbătorește ziua de naștere. Evenimentul are o dublă semnificație, deoarece fix în această zi, în urmă cu 20 de ani, creatoarea de modă devenea mamă pentru prima dată. Pentru a-și menține un tonus de invidiat și o stare de spirit excelentă, ea a acceptat provocarea antrenamentelor intense în sala de sport. 

Albert, fiul acesteia din căsnicia cu Adrian Iovan, a fost cel care a provocat-o la o transformare radicală. În vârstă de 62 de ani, creatoarea de modă a acceptat fără să clipească, iar imaginile încărcate pe o rețea de socializare chiar în ziua aniversării ei vorbesc de la sine despre conștiinciozitate, disciplină și multă ambiție, procesul începând în urmă cu două luni.

„În urmă cu 20 de ani, am primit cel mai frumos dar, pe Albert. Astăzi este cel care mă provoacă. Două luni și jumătate, fără scuze, cu răbdare și cu disciplină, sub îndrumarea lui, muncesc pentru mine, pentru corpul meu, pentru sănătatea mea, pentru anii frumoși pe care vreau să-i am înainte. Happy Birthday, my one & only!”, a scris Romanița Iovan pe rețelele de socializare.

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Romanița Iovan și Albert, fiul ei/ sursă foto: Instagram

După moartea tragică a fostului ei soț, aviatorul Adrian Iovan, în urma accidentului aviatic din Munții Apuseni în timpul unei curse umanitare (de pe data de 20 ianuarie 2014), viața Romaniței Iovan s-a schimbat pentru totdeauna. Creatoarea de modă și-a crescut singură fiul, care la vremea respectivă avea doar 7 ani, iar în prezent este student la o facultate de prestigiu din Anglia, unde a plecat în anul 2025 după absolvirea liceului din cadrul British School of Bucharest. Cei doi au o relație frumoasă la distanță, vorbesc zilnic la telefon prin apel video și discută despre orice, fiind mereu la curent cu tot ceea ce fac.

Romanița Iovan: „Oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri”

După moartea lui Adrian Iovan, creatoarea de modă l-a cunoscut pe Iulian Gogan. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 16 ani, însă până acum nu au considerat că este necesar să oficializeze relația prin căsătorie. Între ei există o diferență de vârstă de 12 ani, aspect care a stârnit uneori discuții răutăcioase din partea celor din jur. În ciuda părerilor și răutăților, cei doi și-au văzut de viețile lor și au pus bazele unei relații care a rezistat în timp, alegând să rămână împreună cu încredere, iubire și respect.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră.

O relație rezistă atunci când există respect reciproc, încredere, comunicare și admirație. Iubirea este esențială, dar ea trebuie susținută de toate aceste lucruri. În plus, este foarte important să îi oferi celuilalt libertatea de a fi el însuși și să nu încerci să îl schimbi. În cazul nostru, lucrurile s-au așezat firesc. Ne-am descoperit valori comune, ne-am susținut reciproc în momentele bune și în cele dificile și am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. Nu am construit relația pe aparențe sau pe presiunea celor din jur, ci pe liniștea pe care ne-o oferim unul altuia”, a spus vedeta pentru VIVA!.

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