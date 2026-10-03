Cristina Petre, de la Insula iubirii, la un pas de tragedie: „Am pierdut funcțiile vitale de două ori. A trebuit să o iau de la zero cu mersul”

„L-am văzut plângând…” Nici Cristina Petre nu a trecut printr-o perioadă prea bună în ultima vreme. În exclusivitate, CANCAN.RO vă prezintă declarațiile Cristinei despre starea sa de sănătate în acest moment, dar și ce are de spus cu privire la mesajul postat de fostul ei soț.

Cristina Petre a trecut, în urmă cu câteva săptămâni, printr-un moment extrem de dificil. Pe 8 septembrie, fosta soție a lui Andrei Rotaru anunța că se află internată în spital și că urma să fie operată. A doua zi, intervenția a avut loc, însă lucrurile s-au complicat, iar Cristina a ajuns la ATI.

„Trebuia să fie o intervenție ușoară, laparoscopică, dar s-a complicat pe masa de operație”

Acum, lucrurile sunt bine. Cristina se află în perioada de convalescență, acasă, și urmează cu atenție indicațiile medicale pentru a se recupera cât mai bine.

CANCAN: Ce a fost, mai exact?

Cristina Petre: Am făcut o intervenție care, aparent, trebuia să fie una ușoară. Era vorba despre un fibrom pe care l-am neglijat. Trebuia să fie o intervenție ușoară, laparoscopică, dar s-a complicat pe masa de operație. A fost foarte vascularizat. Am făcut o hemoragie puternică. Mi s-au făcut transfuzii, am pierdut funcțiile vitale de două ori și tot așa. De acolo și recuperarea mai grea. Am stat în spital 8 zile. A trebuit să o iau de la zero cu mersul. Am avut lângă mine familia și prietenii apropiați.

CANCAN: Te-a căutat și Andrei?

Cristina Petre: Nu are acces la mine. Am întrerupt orice legătură cu el. Cam de 5 luni, i-am dat ocazia o lună de la despărțire să vorbească cu mine, deci cam de 5 luni nu mai comunicăm.

CANCAN: Ai văzut postarea lui?

Cristina Petre: Nu pot să îmi dau cu părerea, că dacă nu țin legătura cu el. Nici nu ne mai urmărim în mediul online. Am văzut știrea la voi, pe CANCAN, atât. L-am văzut plângând. Eu nu știu altceva. Eu acum mă recuperez, am fost la biserică, m-am spovedit, mă țin de Dumnezeu. Stau mai liniștită, nu mai fac sport la intensitate maximă, am un regim alimentar, dar am o viață normală. O să plec la Galați, la o cununie, la nașii mei, și la sfârșit de lună merg în Anglia, la sora mea, pentru 3 săptămâni.

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