Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie

Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
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Toamna și-a intrat în drepturi încă de la începutul lunii septembrie, însă temperaturile se mențin deocamdată la valori mai ridicate decât normalul perioadei, situându-se între 20 și 25 de grade Celsius. Cu toate acestea, prognoza meteo actualizată anunță o răcire bruscă a vremii în a doua parte a lunii, cu ninsori începând din 13 octombrie. 

În zonele de munte, la altitudini de peste 1.000 de metri, temperaturile vor coborî simțitor. Orașul Predeal, situat la peste 1.000 de metri altitudine, se numără printre primele locații unde vor apărea ninsorile. În unele zile, valorile maxime nu vor trece de 7 grade Celsius pe timpul zilei, iar minimele vor coborî până în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Temperaturi cu minus și ninsori în Predeal

În primele zile din luna octombrie se vor înregistra temperaturi ridicate, vreme caldă și stabilă, cu temperaturi de până la 17 grade Celsius. Prima scădere a temperaturii va avea loc pe 9 octombrie, când cerul devine complet noros, iar maxima coboară la 14 grade Celsius.

Miercuri, 13 octombrie, are loc o prăbușire termică majoră. Temperatura maximă scade brusc la doar 8 grade Celsius, iar atmosfera devine rece. Peisajul se schimbă radical odată cu apariția primilor fulgi de nea. Noaptea, minimele vor coborî la 0 grade, însă din cauza vântului, temperatura resimțită va fi de -1.. -2 grade Celsius.

De asemenea, ninsoarea va continua și ziua următoare, pe 14 octombrie. Cu temperaturi minime de îngheț și rafale de vânt care fac ca aerul să se simtă mult mai rece, zăpada va începe să se depună, formând un strat de zăpadă de 10 cm.

 

sursă foto: vremearomania.com

Cum influențează Super El Niño vremea

Potrivit organizațiilor meteorologice internaționale, fenomenul Super El Niño ar putea influența iarna 2026-2027. Ar putea exista episoade de frig extrem și ninsori puternice în anumite regiuni. El Niño este o anomalie oceanică de încălzire din zona centrală și estică a Pacificului tropical. Acesta se manifestă prin modificări ale vânturilor tropicale și schimbări ample ale presiunii atmosferice. Când aceste fenomene depășesc un anumit prag, se numesc (neoficial) fenomene „Super El Niño”.

În ultimele săptămâni, fenomenul Super El Niño a fost știrea meteorologică principală la nivel mondial. Acesta a confirmat previziunile anterioare și s-a intensificat rapid, devenind un factor meteorologic global major pentru perioada 2026/2027.

În timp ce un eveniment moderat produce un model de valuri ușoare, un Super El Niño declanșează o schimbare mult mai agresivă a curentului. Trecerea de la un El Niño moderat la unul extrem duce la o depresiune mai adâncă în Pacific, formând o „autostradă” atmosferică amplificată. Deși fenomenele El Niño au loc la fiecare câțiva ani, fenomenele de tip „Super” sunt rare și apar, de obicei, o dată la un deceniu sau mai rar. Temperaturile apelor din Pacificul tropical au ajuns la valori mult peste normal, iar aceste schimbări pot influența circulația atmosferică și evoluția vremii în lunile următoare.

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