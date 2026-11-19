La nici 24 de ore după ce Ionuț Eriksen, soțul Magdei Pălimariu, a contestat ordinul de protecție emis de Poliție, acesta a ajuns în atenția procurorilor de la Parchetul Buftea, care au cerut prelungirea măsurilor, dovadă că scandalul dintre cei doi soți a avut urmări serioase!

Căsnicia Magdei Pălimariu trece printr-un mare impas, iar lucrurile nu par să se liniștească. Prezentatoarea rubricii Meteo, de la PRO TV, a cerut ajutorul Poliției, după un conflict pe care l-a avut cu soțul ei, afaceristul Ionuț Eriksen.

CANCAN.RO a relatat ieri primele detalii, dar și faptul că soțul vedetei a contestat ordinul impus de polițiști. Cererea lui urmează să fie analizată astăzi de către magistrații Judecătoriei Buftea.

Între timp a apărut un nou dosar în această poveste, iar afaceristul are de dat alte socoteli.

Și asta pentru că procurorii Parchetului Buftea, sesizați de către Poliție, au cerut instanței, într-un alt dosar, prelungirea ordinului de protecție!

Ceea ce poate înseamna că, în urma verificărilor, există indicii serioase că Magda Pălimariu se află în continuare într-o situație de risc. Mai ales că la mijloc se află și un copil, un băiețel pe care cei doi îl au împreună.

S-au adunat nori negri deasupra căsniciei Magdei Pălimariu

Situația juridică a lui Ionuț Eriksen se complică și rămâne de văzut dacă judecătorii vor considera, de asemenea, că Magda Pălimariu se află în pericol, sau vor respinge măsurile cerute de procurori.

Afaceristul și prezentatoarea sunt căsătoriți de șase ani, însă majoritatea relației lor s-a consumat la distanță, pentru că Erikesn are mai multe afaceri în Norvegia, acolo unde deține și o funcție importanță. Mai exact, acesta conduce Camera de Comerț Norvegiano-Română.

După ce și-au oficializat relația în mare secret, Magda Pălimariu s-a mutat pentru o perioadă alături de soțul ei, însă a revenit în România. Iar în privința detaliilor despre partenerul ei, aceasta a fost mereu rezervată în interviuri. Singurele aspecte pe care le-a spus despre el au fost prezentate în emisiunea lui Cătălin Măruță, pe vremea când erau colegi de trust.

„Este român, a făcut studiile aici, s-a mutat aici la 20 de ani. S-a născut la Iași, a plecat din țară la 16 ani, iar la 20 de ani a venit aici la facultate”, a povestit prezentatoarea.

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Scandal de proporții între Magda Pălimariu de la Pro TV și soțul ei! Prezentatoarea a cerut ajutorul Poliției și a fost emis un ordin de protecție