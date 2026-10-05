Apă de un metru în casele oamenilor! Este cod roșu în Spania

Furtunile violente care au lovit în ultimele zile Catalonia au provocat un adevărat dezastru în Barcelona și în localitățile din apropiere. După ce au traversat sudul Spaniei, ploile torențiale s-au mutat spre nord, lăsând în urmă străzi inundate, locuințe distruse și un bilanț tragic.

Două persoane și-au pierdut viața, iar o altă persoană este în continuare dată dispărută. Echipele de intervenție au fost mobilizate fără întrerupere pentru a salva zeci de oameni rămași blocați în locuințe, subsoluri, mașini sau lifturi. Locuitorii spun că nu au mai văzut o furtună cu asemenea efecte de peste trei decenii.

Apă de un metru în casele oamenilor

În fața fenomenelor meteorologice extreme, autoritățile au transmis populației mesaje de avertizare de tip cod roșu, avertizând asupra unui mini-uragan mediteranean. Precipitațiile abundente au lovit puternic regiunea Catalonia, iar unul dintre spitalele din zonă a fost afectat de inundații.

„Aşteaptă, stai, stai! Nu pune picioarele jos, că te uzi!”, spune o persoană.

Conform ObservatorNews, situația a fost deosebit de gravă în zona Barcelonei, unde ploile au continuat ore în șir și au provocat numeroase inundații în cartiere, magazine, garaje și subsoluri. Serviciile de urgență au fost asaltate de apeluri din partea oamenilor afectați de viituri.

„În Barcelona, ploaia nu s-a mai oprit de la ora 20.00. Plouă foarte puternic cu cantităţi mari de apă în Valle Llobregat, L’Hospitalet şi Cornella. Aici au fost şi cele mai mari inundaţii, în magazine, subsoluri sau garaje. La numărul de urgenţă au fost circa 1.800 de apeluri”, explică Maria Rios, jurnalist.

Consecințele furtunii au fost dramatice. Una dintre victime a fost surprinsă de prăbușirea unui zid, în timp ce o altă persoană și-a pierdut viața într-un subsol din care încerca să evacueze apa.

Este cod roșu în Spania

În multe zone, parcările subterane au fost complet inundate, transformându-se în adevărate bazine de acumulare. Apa a pătruns și în locuințe, unde pe alocuri a ajuns la aproximativ un metru înălțime.

„Casa e o harababură. Totul e plin de apă, mobila e distrusă, saltelele, toate lucrurile din lemn pe care le vedeţi aici, totul e practic inutil. Se vede că totul este inundat, am coborât mai devreme aici, la primul nivel, apa avea o adâncime de vreo trei palme. Am coborât chiar și la al doilea nivel, era complet sub apă, acum arată așa, dar nivelul apei depășea, de fapt, înălțimea capotelor mașinilor”, spun oamenii.

Cantitățile uriașe de apă au provocat creșterea semnificativă a nivelului râului Besos, iar autoritățile le-au recomandat locuitorilor să părăsească locuințele doar în caz de urgență. În zonele vulnerabile, oamenii au fost sfătuiți să se refugieze la etajele superioare ale clădirilor.

„Aşa ceva s-a întâmplat în 1986 și în 1993, când râul s-a revărsat puțin. Doar puțin. Ceea ce vedem acum aici, cu aceste mașini, s-a întâmplat foarte rar, doar de două ori înainte”, explică o persoană.

Deși avertizările meteo emise inițial pentru weekend urmau să expire în cursul dimineții, meteorologii au decis să prelungească riscul de inundații până marți. Problemele au afectat și traficul aerian, zeci de zboruri fiind amânate sau anulate pe aeroportul El Prat din Barcelona.

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