Apă de un metru în casele oamenilor! Este cod roșu în Spania

Apă de un metru în casele oamenilor! Este cod roșu în Spania
Cod Roşu în Spania. Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Furtunile violente care au lovit în ultimele zile Catalonia au provocat un adevărat dezastru în Barcelona și în localitățile din apropiere. După ce au traversat sudul Spaniei, ploile torențiale s-au mutat spre nord, lăsând în urmă străzi inundate, locuințe distruse și un bilanț tragic.

Două persoane și-au pierdut viața, iar o altă persoană este în continuare dată dispărută. Echipele de intervenție au fost mobilizate fără întrerupere pentru a salva zeci de oameni rămași blocați în locuințe, subsoluri, mașini sau lifturi. Locuitorii spun că nu au mai văzut o furtună cu asemenea efecte de peste trei decenii.

Apă de un metru în casele oamenilor

În fața fenomenelor meteorologice extreme, autoritățile au transmis populației mesaje de avertizare de tip cod roșu, avertizând asupra unui mini-uragan mediteranean. Precipitațiile abundente au lovit puternic regiunea Catalonia, iar unul dintre spitalele din zonă a fost afectat de inundații.

„Aşteaptă, stai, stai! Nu pune picioarele jos, că te uzi!”, spune o persoană.

Conform ObservatorNews, situația a fost deosebit de gravă în zona Barcelonei, unde ploile au continuat ore în șir și au provocat numeroase inundații în cartiere, magazine, garaje și subsoluri. Serviciile de urgență au fost asaltate de apeluri din partea oamenilor afectați de viituri.

„În Barcelona, ploaia nu s-a mai oprit de la ora 20.00. Plouă foarte puternic cu cantităţi mari de apă în Valle Llobregat, L’Hospitalet şi Cornella. Aici au fost şi cele mai mari inundaţii, în magazine, subsoluri sau garaje. La numărul de urgenţă au fost circa 1.800 de apeluri”, explică Maria Rios, jurnalist.

Consecințele furtunii au fost dramatice. Una dintre victime a fost surprinsă de prăbușirea unui zid, în timp ce o altă persoană și-a pierdut viața într-un subsol din care încerca să evacueze apa.

Este cod roșu în Spania

În multe zone, parcările subterane au fost complet inundate, transformându-se în adevărate bazine de acumulare. Apa a pătruns și în locuințe, unde pe alocuri a ajuns la aproximativ un metru înălțime.

„Casa e o harababură. Totul e plin de apă, mobila e distrusă, saltelele, toate lucrurile din lemn pe care le vedeţi aici, totul e practic inutil. Se vede că totul este inundat, am coborât mai devreme aici, la primul nivel, apa avea o adâncime de vreo trei palme. Am coborât chiar și la al doilea nivel, era complet sub apă, acum arată așa, dar nivelul apei depășea, de fapt, înălțimea capotelor mașinilor”, spun oamenii.

Cantitățile uriașe de apă au provocat creșterea semnificativă a nivelului râului Besos, iar autoritățile le-au recomandat locuitorilor să părăsească locuințele doar în caz de urgență. În zonele vulnerabile, oamenii au fost sfătuiți să se refugieze la etajele superioare ale clădirilor.

„Aşa ceva s-a întâmplat în 1986 și în 1993, când râul s-a revărsat puțin. Doar puțin. Ceea ce vedem acum aici, cu aceste mașini, s-a întâmplat foarte rar, doar de două ori înainte”, explică o persoană.

Deși avertizările meteo emise inițial pentru weekend urmau să expire în cursul dimineții, meteorologii au decis să prelungească riscul de inundații până marți. Problemele au afectat și traficul aerian, zeci de zboruri fiind amânate sau anulate pe aeroportul El Prat din Barcelona.

CITEŞTE ŞI: Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?

Armata Română mobilizează 10.000 de oameni. Care este motivul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Click.ro
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.