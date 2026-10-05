Tragedie la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. Un asistent medical a murit în timpul serviciului

La doar 35 de ani, Octav, angajat ca asistent medical la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz, s-a stins din viață în mod subit, chiar în timpul programului de lucru. Tragedia i-a îndurerat profund pe colegii săi, care au primit cu greu vestea morții sale.

O traged ie a avut loc la unitatea medicală din Bicaz. Octav, unul dintre asistenții medicali ai spitalului, a murit în timpul programului de lucru. Acesta își desfășura activitatea în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe, iar veste a dispariției sale i-a șocat pe colegi.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat de 37 de ani, cu privire la faptul că un bărbat de 35 de ani, angajat al Spitalului orășenesc Bicaz, ar fi fost găsit decedat într-o cameră a centrului de primire urgențe. Acesta nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a transmis Poliția Neamț.

Colegii l-au descris pe Octav ca fiind un adevărat profesionist

Reprezentanții unit ății medicale au făcut publică informația despre decesul angajatului și au transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate, precum și tuturor celor care l-au cunoscut și i-au fost alături .

Cei care au lucrat alături de el l-au descris drept un profesionist responsabil și atent, care și-a exercitat meseria cu seriozitate. Potrivit colegilor, Octav era apreciat atât pentru felul în care avea grijă de pacienți, cât și pentru comportamentul să u față de oamenii cu care interacționa zi de zi.

„Octav a plecat dintre noi mult prea devreme, în timp ce se afla la datorie, lăsând în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte… ”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. „Implicarea, dedicarea și empatia de care a dat întotdeauna dovadă, atât față de pacienți, cât și față de cei din jur, fac ca pierderea lui să fie cu atât mai grea. Rămân însă amintirile, respectul și recunoștința pentru omul profesionist care a fost. În aceste momente dureroase, suntem alături de familia sa și de cei dragi și le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această grea încercare. Drum lin către ceruri, Octav! Vei rămâne în amintirea noastră”, a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook a Spitalului Bicaz.

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