Atmosfera sărbătorilor de iarnă a cuprins deja mai multe orașe europene, unde vizitatorii pot descoperi decoruri spectaculoase și preparate tradiționale. Totuși, o experiență aparent banală s-a transformat într-o surpriză neplăcută pentru o turistă, care a vrut să cumpere un hotdog și a descoperit că prețul acestuia era mult peste așteptările sale.

Evenimentul organizat în capitala Ungariei atrage anual numeroși vizitatori, însă experiența de la standurile cu mâncare poate veni cu surprize neplăcute pentru cei care nu verifică atent tarifele. Felisha Liu a aflat acest lucru în timpul vizitei sale la Budapesta, când a descoperit cât trebuie să scoată din buzunar pentru o gustare aparent obișnuită. Prețul unui hotdog a luat-o prin surprindere pe tânără, care nu se aștepta ca un preparat atât de simplu să coste atât de mult.

Hotdog de 93 de lei

Surpriza a venit în momentul în care Felisha a consultat lista de prețuri de la unul dintre standuri. Pentru un hotdog, aceasta ar fi trebuit să achite 6.500 de forinți, adică aproximativ 93 de lei.

Nici celelalte preparate nu sunt tocmai accesibile. O porție de coaste de porc servită alături de cartofi ajunge la 25 de euro, respectiv 133 de lei, o sumă considerabilă pentru o masă cumpărată de la un târg de Crăciun.

Vizitatorii, nemulțumiți de costurile de la târgurile de Crăciun

Felisha Liu a atras atenția asupra diferențelor de prețuri și a mărturisit că banii pe care i-ar fi dat pe o gustare în târgul din Budapesta i-ar fi ajuns pentru o masă în toată regula, servită la un restaurant din zonă, alături de încă o persoană. Situația nu este însă întâlnită doar în capitala Ungariei, unde comercianții au afișat tarife ridicate pentru preparatele vândute.

Nici târgurile organizate în România nu fac excepție de la această tendință. La evenimentul de Crăciun din Craiova, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar sume considerabile chiar și pentru mâncărurile tradiționale. O porție de 300 de grame de fasole cu afumătură ajunge la aproximativ 25 de lei. În același timp, patru mici sunt vânduți cu 32 de lei.

Cât ajunge să coste o masă la târgul din Craiova

Lista preparatelor disponibile la standurile din Craiova include și alte specialități tradiționale, însă nici acestea nu sunt tocmai ieftine. Cei care poftesc la o porție de pomana porcului trebuie să achite 40 de lei. De altfel, o porție de tocană de miel se vinde cu 60 de lei. Nici băuturile nu au tarife mici: pentru o sticlă de apă vizitatorii plătesc 10 lei, iar pentru o bere trebuie să scoată din buzunar 15 lei.

Deși târgurile de Crăciun atrag anual mii de oameni prin decorurile spectaculoase, luminile festive și atmosfera specifică sărbătorilor, costurile ridicate ale mâncării și băuturilor pot transforma o simplă ieșire într-o cheltuială considerabilă.

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Nu e o glumă! Cât costă un hotdog la Târgul de Crăciun din Craiova