Rivalitățile dintre foștii concurenți și ispitele de la „Insula iubirii” se mută în cușca MMA! Ian Boitași a acceptat provocarea lansată de Andrew Marv, cunoscut drept Andrei Vasile, iar cei doi se vor confrunta într-un meci programat în cadrul galei RXF Next Fighter 37. Schimbul de replici din mediul online va fi înlocuit de o confruntare directă, după ce ispita din sezonul 9 a decis să îl provoace pe iubitul Mirei la luptă.

Disputa dintre cei doi ar fi pornit de la o conversație purtată pe Instagram, iar Ian nu a stat prea mult pe gânduri înainte să accepte propunerea. Mai mult, acesta a transmis un mesaj public în care a explicat de ce a decis să intre în cușcă și a lansat, la rândul său, câteva ironii la adresa adversarului.

Când se vor lupta Ian Boitași și Andrew

Potrivit informațiilor publicate de organizator, Ian Boitași și Andrew se vor întâlni în gala RXF Next Fighter 37, programată pentru joi, 10 decembrie 2026, de la ora 20:00. Evenimentul va avea loc la Studio RXF, în Chiajna, județul Ilfov, iar accesul spectatorilor este programat începând cu ora 18:30.

Cei care nu vor putea ajunge la fața locului vor avea posibilitatea să urmărească gala exclusiv pe VOYO, potrivit anunțului publicat pe site-ul oficial RXF. Astfel, duelul dintre cei doi se anunță unul dintre cele mai așteptate momente.

Ian Boitași a acceptat provocarea și nu s-a ferit de replici dure

După ce a aflat că Andrew l-a provocat la o confruntare în gala RXF, Ian a decis să facă public răspunsul său și să confirme că este de acord să intre în cușcă.

„Vă salut, oameni buni. Am tot observat că «domnișoara» care a fost ispită în sezonul 9, Andrew Marv sau Andrei, m-a provocat în gala RXF, în urma unei conversații cu el pe Instagram. Țin să fac public și să menționez că-i accept provocarea, fiindcă vreau să-i demonstrez acestui individ, care are mult prea mult botox din ce am înțeles, că durerea doare și doare tare. Bătaia nu e așa apă de ploaie cum ne-au arătat unii și alții în toate galele. RXF, dați-i contractul «domnișoarei» și ne vedem în cușcă”, a transmis Ian Boitași.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta a oferit și câteva declarații despre motivul pentru care a acceptat confruntarea. Ian consideră că Andrew ar căuta constant atenția și validarea în mediul online și susține că provocarea lansată de acesta nu a fost o alegere inspirată.

„Băiețașul ăla, am observat că tot caută validare și atenție pe TikTok și Instagram. Ba către Narcis, ba către nu știu cine… Am observat că a căutat atenție și la mine, printr-o postare de la Insulă. Cu mine însă a greșit persoana! Eu sunt mai dintr-o bucată. Nu rezistă nici măcar o repriză cu mine în cușcă. E nebun omul să creadă că vrea să se lupte cu mine în RXF. Îți dai seama că accept provocarea. El crede că bătaia e așa, apă de ploaie, dar habar nu are că bătaia doare”, a declarat Ian.

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