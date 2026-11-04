Ian a ajuns de râsul maneliștilor, după ce iubita lui l-a înșelat la Insula iubirii: ”Băi, fraților”

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Ian, unul dintre concurenții sezonului actual al emisiunii „Insula Iubirii”, a ajuns în centrul atenției pe rețelele de socializare, însă nu neapărat din motivele pe care și le-ar fi dorit. După imaginile care au surprins-o pe iubita sa, Mira, în ipostaze apropiate de Jaguarul, reacțiile sale au devenit subiect de discuție în mediul online, iar acum au atras inclusiv atenția manelistului Lele.

Artistul a publicat un videoclip pe TikTok în care a comentat, într-o notă ironică, unul dintre momentele difuzate în cadrul emisiunii. Acesta a făcut referire la reacția lui Ian după ce a văzut imaginile cu partenera sa, remarcând faptul că tânărul ar fi fost preocupat de un detaliu neașteptat din ceea ce urmărea pe ecran. Momentul a stârnit amuzamentul manelistului.

Ian a ajuns de râsul maneliștilor, după ce iubita lui l-a înșelat la Insula iubirii

Ian și Mira au decis să participe împreună la „Insula Iubirii”, cu scopul de a-și testa relația și de a afla dacă sentimentele dintre ei sunt suficient de puternice pentru a rezista tentațiilor. Cu toate acestea, încă din primele zile petrecute în Thailanda, cei doi au început să se apropie de ispite.

Manelistul Lele nu a trecut cu vederea momentul controversat de la „Insula Iubirii” și a făcut haz de reacția lui Ian, după ce concurentul a urmărit imaginile în care iubita sa, Mira, se apropia de ispite. Artistul a ironizat faptul că Ian ar fi remarcat mai degrabă că partenera lui fuma, deși știa că aceasta nu are obiceiul, decât să se concentreze asupra apropierii dintre ea și un alt bărbat. Situația l-a amuzat pe Lele, care a comentat întregul episod într-un videoclip publicat pe TikTok, stârnind reacții și printre internauți.

„Băi, fraților, mă uit la Insula Iubirii și unul dintre băieți a primit niște imagini cu iubita lui înșelând-ul și întrebarea lui a fost că de ce fumează, că ea nu fumează. M-a rupt ăsta, m-a distrus. Problema lui era că de ce fumează, nu că aia…”, a spus Lele.

Ian de la Insula Iubirii, reacție bizară după ce Mira și Jaguarul s-au pupat de mama focului: „Eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau…”

Dovada că Ian și Mira nu sunt un „cuplu fals” la Insula Iubirii. Concurentul a scos la iveală secretul de pe corpul iubitei sale

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