Ramona Olaru, în lacrimi pe Instagram. Mesajul transmis de asistenta de la Neatza

Ramona Olaru, în lacrimi pe Instagram. Mesajul transmis de asistenta de la Neatza
Galerie Foto 6
Ramona Olaru/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ramona Olaru a avut o apariție neașteptată. Aceasta a publicat un videoclip cu ochii în lacrimi. Chiar și așa, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani i-a asigurat pe urmăritorii săi că nu este nimic îngrijorător. 

Vedeta de la Antena 1 este foarte activă în mediul online. De cele mai multe ori publică imagini și videoclipuri vesele, însă cea mai recentă postare a sa a atras atenția. Ramona Olaru stătea în pat, cuibuită sub o pătură și cu ochii în lacrimi. Totuși, a ținut să precizeze că a început să plângă de la scenariul emoționant al unui film pe care tocmai îl vizionase. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ramona Olaru, în lacrimi

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din România. Pentru că îi place să își ocupe timpul cu diferite activități, pe lângă sport, pilates, box și actorie, vedeta de la Antena 1 a început să prezinte o nouă emisiune. De această dată, șatena a optat pentru un show culinar care pare că îi vine mănușă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Pe de altă parte, în timpul liber, în special seara, după ce are grijă să nu se abată de la rutina ei, se uită la câte un film. Mai mult decât atât, de curând, a vizionat un film chinezesc, al cărui scenariu a emoționat-o până la lacrimi, la propriu. Aceasta a publicat totul în mediul online, ba chiar le-a adresat o întrebare urmăritorilor săi, în speranța că nu este singura persoană care trece prin asta.

„Mie să îmi spuneți dacă doar eu sunt așa de idioată să plâng la niște filme chinezești. Ok? Prea bun (n.r. filmul)”, a spus Ramona Olaru, pe TikTok.

Ramona Olaru/ sursa foto: TikTok

Ramona Olaru/ sursa foto: TikTok

Cum arată bărbatul perfect pentru Ramona Olaru

Recent, asistenta de la Neatza a dezvăluit în cadrul emisiunii cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru ea. Aceasta a spus că un bărbat care își dorește să o cucerească trebuie să aibă trăsături frumoase, zâmbet fermecător, nasul mic și părul creț.

„Pe mâini! Zâmbetul, trebuie să aibă dinții perfecți, trebuie să fie frumușel la față. Felul în care mă privește, trebuie să aibă un profil frumos, să nu aibă nasul mare. Părul creț, îmi place când are părul creț, să aibă ușor plete”, a declarat asistenta TV, la Super Neatza.

VEZI ȘI: Ce relație este între Aris Eram și Ramona Olaru, de fapt: ”De asta merge cu mine la evenimente”

Ramona Olaru, pe tocuri pe câmp! Unde se ducea vedeta: „Sunt de la fermă, ce ai”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”
Ce tatuaj și-a făcut Ian, după ce iubita lui a căzut în ispită cu George: ”Ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult”
Ce tatuaj și-a făcut Ian, după ce iubita lui a căzut în ispită cu George: ”Ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult”
Iuliana Beregoi l-a dus pe Roman Tătaru în fața familiei! Cum a fost primit vloggerul de rudele artistei
Iuliana Beregoi l-a dus pe Roman Tătaru în fața familiei! Cum a fost primit vloggerul de rudele artistei
Ajunsă acasă, Frankie îl pulverizează pe Ian: „Am băut ca să suportăm mizeria ta. Te-au refuzat 7 ispite, nu 6. În emisiune au fost 6, dar tu știi că au fost 7, de fapt”
Ajunsă acasă, Frankie îl pulverizează pe Ian: „Am băut ca să suportăm mizeria ta. Te-au refuzat 7 ispite, nu 6. În emisiune au fost 6, dar tu știi că au fost 7, de fapt”
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Mediafax
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
Click.ro
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.