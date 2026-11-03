Ramona Olaru, în lacrimi pe Instagram. Mesajul transmis de asistenta de la Neatza

Ramona Olaru a avut o apariție neașteptată. Aceasta a publicat un videoclip cu ochii în lacrimi. Chiar și așa, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani i-a asigurat pe urmăritorii săi că nu este nimic îngrijorător.

Vedeta de la Antena 1 este foarte activă în mediul online. De cele mai multe ori publică imagini și videoclipuri vesele, însă cea mai recentă postare a sa a atras atenția. Ramona Olaru stătea în pat, cuibuită sub o pătură și cu ochii în lacrimi. Totuși, a ținut să precizeze că a început să plângă de la scenariul emoționant al unui film pe care tocmai îl vizionase. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ramona Olaru, în lacrimi

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din România. Pentru că îi place să își ocupe timpul cu diferite activități, pe lângă sport, pilates, box și actorie, vedeta de la Antena 1 a început să prezinte o nouă emisiune. De această dată, șatena a optat pentru un show culinar care pare că îi vine mănușă.

Pe de altă parte, în timpul liber, în special seara, după ce are grijă să nu se abată de la rutina ei, se uită la câte un film. Mai mult decât atât, de curând, a vizionat un film chinezesc, al cărui scenariu a emoționat-o până la lacrimi, la propriu. Aceasta a publicat totul în mediul online, ba chiar le-a adresat o întrebare urmăritorilor săi, în speranța că nu este singura persoană care trece prin asta.

„Mie să îmi spuneți dacă doar eu sunt așa de idioată să plâng la niște filme chinezești. Ok? Prea bun (n.r. filmul)”, a spus Ramona Olaru, pe TikTok.

Cum arată bărbatul perfect pentru Ramona Olaru

Recent, asistenta de la Neatza a dezvăluit în cadrul emisiunii cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru ea. Aceasta a spus că un bărbat care își dorește să o cucerească trebuie să aibă trăsături frumoase, zâmbet fermecător, nasul mic și părul creț.

„Pe mâini! Zâmbetul, trebuie să aibă dinții perfecți, trebuie să fie frumușel la față. Felul în care mă privește, trebuie să aibă un profil frumos, să nu aibă nasul mare. Părul creț, îmi place când are părul creț, să aibă ușor plete”, a declarat asistenta TV, la Super Neatza.

VEZI ȘI: Ce relație este între Aris Eram și Ramona Olaru, de fapt: ”De asta merge cu mine la evenimente”

Ramona Olaru, pe tocuri pe câmp! Unde se ducea vedeta: „Sunt de la fermă, ce ai”